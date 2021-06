Co z obostrzeniami w wakacje? Niedzielski: „W poniedziałek przedstawimy plan”

Rząd sukcesywnie uwalnia Polaków od ograniczeń wolności, które sam na nie nałożył. Choć na uratowanie wielu biznesów jest już za późno, to i tak jest to pewna ulga dla ludzi i gospodarki. Minister Adam Niedzielski wypowiedział się na temat dalszych planów rządu w tej materii.

– Jeżeli chodzi o obostrzenia, to jutro na konferencji przedstawimy dalsze kroki luzujące. To będzie taka informacja, która będzie przekazana najpierw w perspektywie co się będzie działo do 26 czerwca, czyli do początku wakacji, a w poniedziałek prawdopodobnie razem z premierem przedstawimy informacje dotyczące dłuższego planu, który będzie obejmował całe wakacje. Jeżeli chodzi o ten najbliższy okres, to tutaj nie należy się spodziewać takiego dużego luzowania w tej chwili. Ten poziom liberalizacji obostrzeń w Polsce jest bardzo wysoki na tle Europy. Myślimy o kosmetycznych zmianach – stwierdził Adam Niedzielski na konferencji prasowej w KPRM.

Ostatnia rządowa konferencja to jednak nie tylko dobre informacje. Choć nikt wprost nie mówi jeszcze o segregacji sanitarnej, to jej widmo wisi nad Europą i nad Polską. W przyszłości o poziomie wolności mogą świadczyć certyfikaty szczepień na Covid, nad którymi rząd już pracuje.

– W tej chwili trwa proces akceptacji aplikacji, która pozwala na odczyt tego certyfikatu. Mówię tutaj o aplikacji powszechnie dostępnej na każde urządzenie mobilne w sklepie Apple bądź Androida. Tutaj jesteśmy przygotowani do tego, żeby w okolicach 10 czerwca już ta aplikacja była dla państwa dostępna – stwierdził Adam Niedzielsk.