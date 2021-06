Kierowca z Tadżykistanu postrzelony w Warszawie. Policja szuka napastnika

W nocy z poniedziałku na wtorek na Mokotowie postrzelono kierowcę taksówki. Mężczyzna trafił do szpitala. Jego życiu nic nie zagraża. Policja poszukuje napastnika.

– Po godz. 23 w poniedziałek policja została powiadomiona o postrzeleniu kierowcy taksówki korporacji Bolt przez pasażera – powiedziała PAP mł. asp. Iwona Kijowska z Komendy Policji II na Mokotowie.

Pasażer wsiadł do taksówki, następnie przyłożył broń do fotela kierowcy i strzelił. Później uciekł. Postrzelony kierowca, który pochodzi z Tadżykistanu trafił do szpitala. Z informacji policji wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja cały czas szuka sprawcy. Apeluje też do świadków zdarzenia. Każdy, kto coś wie w tej sprawie lub ma np. nagranie dotyczące tej sytuacji może się zgłosić do komendy przy ul. Malczewskiego na Mokotowie. Zdarzenie miało miejsce przy ul. Puławskiej 138A

Przestępca zawsze zdobędzie broń

Przypomnijmy, że w Polsce możliwość zdobycia pozwolenia na broń jest radykalnie ograniczona. Tymczasem według lewicy to właśnie powszechność broni sprawia, że dochodzi do strzelanin.

Wolnościowcy od dawna powtarzają, że przestępca nie bierze pod uwagę żadnych zakazów i jeśli będzie chciał zdobyć broń, to ją zdobędzie. Prawo działa jedynie na niekorzyść ofiar, które nie mają czym się bronić.

Tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości chce jeszcze bardziej ograniczyć Polakom możliwość obrony i to wbrew UE. Pisaliśmy o tym:

Źródło: PAP