Niemcy testują bezwarunkowy dochód podstawowy. 1200 euro miesięcznie przez 3 lata

W Niemczech ruszył eksperyment z bezwarunkowym dochodem podstawowym. Jak pieniądze za nic wpłyną na ludzi?

Niemcy to kolejny po Finlandii kraj, który postanowił przetestować bezwarunkowy dochód podstawowy. O ile w Finlandii wynosił on 560 euro, to w Niemczech sięgnie on aż 1200 euro miesięcznie.

Program rusza 1 czerwca i potrwa trzy lata. Chętnych do eksperymentu nie brakowało.

Ostatecznie z ponad dwóch milionów zgłoszeń wybrano 122 osoby. Naukowcy będą teraz obserwować, jaki wpływ na ludzi będą miały pieniądze za nic.

Uczestnicy eksperymentu nie musieli być osobami w potrzebie. Nie mają też żadnych zobowiązań wobec tych, od których dostają świadczenie.

W trakcie eksperymenty mogą podejmować pracę. W czasie trzyletniego eksperymentu muszą tylko wypełnić siedem formularzy dot. badania.

Oprócz 122 osób, które będą otrzymywać bezwarunkowy dochód podstawowy w badaniu weźmie udział też 1380 innych osób. Nie będą oni otrzymywać pieniędzy, za to będą co sześć miesięcy wypełniać formularze (dostaną za to drobne wynagrodzenie).

Każda z 122 osób otrzymujących bezwarunkowy dochód podstawowy otrzyma łącznie 43 200 euro. To w sumie 5,2 mln euro!

Pieniądze pochodzą od ok. 150 tys. prywatnych darczyńców. Przyjmujący bezwarunkowy dochód podstawowy nie będą musieli opodatkować tych pieniędzy.

Założyciele stowarzyszenia „Mój dochód podstawowy” twierdzą, że bezwarunkowe wypłacanie pieniędzy wszystkim obywatelom rozwiązałoby wiele problemów współczesnego życia. Ich zdaniem, kiedy zniknie presja związana z koniecznością zarabiania pieniędzy na życie, to ludzie staną się bardziej wolni, kreatywni i szczęśliwsi.

