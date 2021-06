Nowa broń Putina. Porażające uzbrojenie rosyjskiego samolotu piątek generacji

„Rosyjski myśliwiec piątej generacji Su-57 zdolny do przenoszenia czterech dronów szturmowych” – informuje ITAR-TASS. To oznacza, że jeden z najnowocześniejszych samolotów na świecie znacznie spotęguje siłę swojego rażenia.

Najnowocześniejszy rosyjski samolot przeznaczony do niszczenia wszystkich typów celów – powietrznych, naziemnych i morskich, znacznie zwiększył swoje możliwości bojowe.

Pilot maszyny piątej generacji Su-57 będzie jednocześnie koordynował operacje czterech najnowszych ciężkich dronów uderzeniowych Ochotnik.

– Obecnie opracowywane są opcje sterowania dronami uderzeniowymi z kokpitu Su-57. Oczekuje się, że myśliwiec będzie mógł przenosić od dwóch do czterech dronów Ochotnik – podał informator TASS. Agencja zaznacza, że nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.

Ochotnik ma być zdolny do niszczenia celów powietrznych i naziemnych, będąc zintegrowany z systemem Su-57.

Su-57 to rosyjski samolot wielozadaniowy piątej generacji przeznaczony do niszczenia wszystkich typów celów – powietrznych, naziemnych i morskich. Myśliwiec wykorzystuje technologię stealth z szerokim wykorzystaniem materiałów kompozytowych, jest zdolny do rozwijania naddźwiękowej prędkości przelotowej i jest wyposażony w najbardziej zaawansowany pokładowy sprzęt radioelektroniczny, w tym potężny komputer pokładowy.

Samolot może być wyposażony w pociski naddźwiękowe.

Su-57 po raz pierwszy pojawił się na niebie w styczniu 2010 roku. Siły Zbrojne Rosji otrzymały pierwsze takie maszyny w 2020 roku.

Z kolei S-70 „Ochotnik” wykorzystuje technologię stealth i konstrukcję latającego skrzydła (bez ogona), co zmniejsza jego sygnaturę radarową. Według danych z dostępnych źródeł wiemy, że dron ma masę startową 20 ton i może rozwinąć prędkość około 1000 km/h.

Ciężki dron szturmowy swój debiutancki lot wykonał 3. sierpnia 2019 roku. Lot trwał ponad 20 minut. 27 września 2019 r. Ochotnik wzbił się razem z Su-57. Dron manewrował w powietrzu w trybie automatycznym na wysokości około 1600 metrów, a jego lot trwał ponad 30 minut.