Petycja do Netflixa o wycofanie scen profanujących Jezusa Chrystusa. Dołącz do akcji!

Netflix wyemitował serial animowany, w którym sprofanował postać Jezusa Chrystusa. Symbole święte dla chrześcijan na całym świecie są otwarcie atakowane, ośmieszane, tymczasem jakiekolwiek ruszenie postaci Mahometa spotkało się z bardzo ostrą krytyką. Dlatego też na portalu citizengo.org (link w tekście), pojawiła się petycja o wycofanie bluźnierczych scen.

„Ich najnowszy, bluźnierczy eksces pojawia się w trzecim sezonie animowanego Paradise P.D. w odcinku, w którym Jezus jest pokazany jako połączenie masowego mordercy z bohaterem scen pornograficznych” – czytamy na citizengo.org. Portal przypomniał, że to nie pierwszy raz kiedy Netflix pozwala sobie na wykorzystywanie wizerunku Chrystusa w sposób bluźnierczy.

Odcinek omawianego serialu zawiera ohydne sceny, w których Jezus schodzi z krzyża wyposażony w broń maszynową i zabija swoich prześladowców, a później uczestniczy w akcie seksualnym z dwiema kobietami.

„Jakimś cudem ta scena jest tylko trochę bardziej obraźliwa niż całość tej produkcji, ale po niej jest już tylko gorzej. Pomimo tego rażącego bluźnierstwa, widownia Netflixa jak dotąd prawie nie zwróciła na to uwagi” – podaje dalej citizengo.org.

Lewacki świat zupełnie inaczej reaguje na podobne sceny z udziałem Mahometa. Łagodne i satyryczne przedstawienia jego postaci wywołało ogromne oburzenie opinii publicznej, pojawiły się oskarżenia o „rasizm” i „islamofobię”. W obronie Jezusa dziennikarze i krytycy filmowi już tak ochoczo nie stają.

Stanął za to portal citizengo.org, który żąda wycofania przez Netflix bluźnierczego obrazu Jezusa Chrystusa. Twórcy inicjatywy zachęcają do podpisania się pod petycją – link TUTAJ. Do akcji przyłączyło się już ponad 295 tys. osób, potrzebnych jest 500 tys.

Treść petycji:

Szanowny Panie, Reed Hastings, założycielu i współwłaścicielu Netflixa oraz Pani, Bela Bajaria, wiceprezes ds. globalnej emisji Netflixa,

Jestem zbulwersowany Państwa decyzją o umieszczeniu na Państwa platformie obrzydliwych i obraźliwych przedstawień Jezusa Chrystusa.

Bluźniercze sceny, których bohaterem jest Jezus w serialu Paradise PD S3: E4 są głęboko lekceważące i stanowią zniewagę dla społeczności ponad 2 miliardów chrześcijan na całym świecie, którzy czczą Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego.

Obraz Chrystusa jest tak groteskowy, że jest odbierany jako obraźliwy nawet dla osób spoza wspólnoty chrześcijan, którzy zaprzeczają bóstwu Chrystusa, ale czczą go jako ważną postać historyczną. Dotyczy to np. ponad miliarda muzułmanów na całym świecie.

Jestem głęboko rozczarowany waszym rażącym brakiem szacunku dla tak dużej części społeczności światowej, która nie ma wątpliwości, że używacie postaci Jezusa Chrystusa w sposób bluźnierczy, lekceważący i głęboko obraźliwy.

Jest jasne, że intencją tej produkcji jest wyłącznie szokowanie i wywołanie skandalu, jednak tym razem przekroczyliście Państwo pewną granicę, a jawne szyderstwo z Jezusa nie ma nawet logicznego związku z fabułą serialu.

Mam szczerą nadzieję, że usuniecie gorszące sceny z szacunku dla innych i głębokich przekonań religijnych, drogich miliardom ludzi na całym świecie.