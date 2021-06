PiS dogadał się z Kukizem. MOCNY komentarz polityka Konfederacji. „Ogarnia mnie pusty śmiech”

Wczoraj media obiegła nieoficjalna informacja, że Prawo i Sprawiedliwość dogadało się z Pawłem Kukizem. PiS i naczelny „antysystemowiec” III RP podpisali umowę o współpracy programowej.

Do tych informacji odniósł się Tomasz Grabarczyk z Konfederacji. „W 2015 moja partia otarła się o próg wyborczy. Nie była to łatwa porażka, no ale cóż, tak to już bywa. Do Sejmu za to wszedł ruch Kukiz’15. Nie wiem jak moi koledzy z KORWiN, ale ja cieszyłem się oglądając nowe twarze w parlamencie. Wierzyłem, że może rzeczywiście nachodzi pewna zmiana. Nawet jeśli nie ideologicznie w pełni mi odpowiadająca, to przynajmniej jakościowa” – wspominał polityk.

„Mamy rok 2021, a ja dzisiaj zastanawiam się, jak mogłem być tak naiwny 🙂” – skwitował polityk.

Grabarczyk pominął nazwiska tych, którzy „wybrali ciepłe stołki u Kaczyńskiego” i przyznał, że na wieść o mariażu politycznym PiS-u z Kukizem „ogarnia go pusty śmiech”.

„W zasadzie to jestem wdzięczny Kukiz’15. Ten ruch uświadomił mi jedno: nigdy więcej nie ufać partiom/ruchom zbudowanym na pstryknięcie palcem. Palikot, Petru, Kukiz czy Hołownia to jeden i ten sam schemat. Najgorsze jest w nich to, że rozbudzają nadzieje milionów, ściągając do siebie porządnych ludzi, którzy szybko muszą zderzyć się z rzeczywistością. Nie dajmy się więcej na to nabrać 😉” – podsumował Tomasz Grabarczyk.

Porozumienie to efekt wielu spotkań, z których ostatnie odbyło się w poniedziałek w KPRM pomiędzy wicepremierem, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim a liderem Kukiz’15 Pawłem Kukizem.

Jak wynika z informacji PAP, szczegóły umowy programowej zostaną przedstawione na briefingu, który ma się odbyć w najbliższym czasie.