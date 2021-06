Utopijny test Niemców. Będą płacić po 1200 euro za nic i oczekują cudów

W Niemczech rusza skrajnie solistyczny program bezwarunkowego dochodu. W jego ramach przez trzy lata 122 osoby będą otrzymywać po 1200 euro miesięcznie. Pomysłodawcy chcą sprawdzić, czy taki zabieg wpłynie na kreatywność i poprawę sytuacji materialnej.

Dochód bezwarunkowy jest tematem często poruszanym w krajach rozwiniętych. Niemcy postanowili jako pierwsi przetestować skrajnie socjalistyczne rozwiązanie. Program, w którym testowo biorą udział 122 osoby ruszył 1. czerwca.

Co należy do obowiązków osób, które będą pobierać świadczenie? Właściwie to nic. Poza wypełnianiem jakiś kwitów przygotowanych przez pomysłodawców. Co ważne nie istniał żaden klucz ekonomiczny przy doborze uczestników. Mogą być bezrobotni, mogą też pracować.

„Eksperyment jest finansowany ze środków prywatnych darczyńców. Nie jest także opodatkowany. Każda osoba biorąca udział w badaniu dostanie w ciągu trzech lat kwota 43 200 euro. Koszt całego eksperymentu to niebagatelna kwota 5,2 mln euro” – czytamy na o2.pl.

Program dobiegnie końca za trzy lata. Wtedy jego pomysłodawcy ocenią czy się sprawdził. Jeśli ocenią wyniki pozytywnie to możliwe, że będzie systemowo wprowadzany.

Nie trzeba być geniuszem, żeby przewidzieć, iż dawanie pieniędzy za nic, raczej nie zmotywuje nikogo do głębszej pracy nad sobą i do próby zmiany swojej sytuacji ekonomicznej.