W szkołach zamiast nauki trwa namawianie do szczepień. Po lekcjach ten sam przekaz od YouTuberów i influencerów

Rząd planuje kontynuację akcji „zachęcania” młodzieży do szczepień przeciw COVID-19; do kampanii internetowej będą przystępować kolejne znane osoby – zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Minister edukacji Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na rolę nauczycieli jako tych, którzy sami się zaszczepili.

Pytany we wtorek na konferencji prasowej, jak rząd zamierza przekonywać do szczepień młodzież, Dworczyk zwrócił uwagę, że kierowana do najmłodszych roczników „kampania rozwija się w mediach społecznościowych”. – To są influencerzy, youtuberzy; osoby, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Praktycznie co tydzień będą dołączały kolejne postacie znane w tym wirtualnym świecie, w którym , jak wiemy, dzieci i młodzież spędzają dzisiaj dużo czasu – powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień. „Oczywiście ważnym wymiarem będzie też akcja edukacyjna w szkołach” – dodał.

Minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział, że w czerwcu do wszystkich szkół zostaną przesłane „rzetelne materiały informacyjne na temat szczepień, na temat tego, co dają szczepienia, tego, w jaki sposób dotychczasowa akcja szczepień przyczyniła się do tego, że trzecia fala właśnie odpłynęła i dzięki temu możemy być dzisiaj w szkole, możemy w trybie stacjonarnym uczyć się”.

– Bardzo ważnym świadkiem tego wszystkiego jest nauczyciel. Nauczyciele w przytłaczającej większości zaszczepili się – powiedział Czarnek. Dodał, że z akcji szczepień zorganizowanej dla tej grupy zawodowej skorzystało „ok. 70 proc., a w niektórych miejscach nawet więcej nauczycieli”.

– Oni sami mogą powiedzieć uczniom i rodzicom uczniów, jak to wygląda, jak zwiększyło się ich poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego i możliwość wykonywania swoich obowiązków każdego dnia – powiedział Czarnek.

– W jaki sposób nauczyciele i wychowawcy będą docierać do uczniów, to już jest sporawa nauczycieli, my w to nie ingerujemy, natomiast na pewno przekażemy wszystkie rzetelne informacje na temat szczepień, skutków szczepień i na temat tego, jak akcja szczepień wśród dzieci i młodzieży będzie wyglądać w najbliższych tygodniach i miesiącach – dodał szef resortu edukacji.

W czerwcu ma się rozpocząć w szkołach akcja edukacyjna, po wakacjach, w drugim tygodniu września będą zbierane kwestionariusze medyczne od rodziców uczniów zainteresowanych szczepieniem, a w trzecim tygodniu mają się rozpocząć szczepienia w szkołach. Akcja będzie zależała od zainteresowania w poszczególnych szkołach.

Według zapowiedzi Dworczyka 7 czerwca ma się rozpocząć szczepienie dzieci w wieku 12-15 lat. Decyzja rządu wiąże się ze stanowiskiem Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz rekomendacjami Rady Medycznej. EMA zaleciła stosowanie szczepionki Pfizer/BioNTech przeciwko COVID-19 u dzieci w tej grupie wiekowej w taki sam sposób jak u osób w wieku 16 lat i starszych. Ma być również podawana w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni.

Do wtorku wykonano w Polsce ponad 20 mln szczepień; liczba osób w pełni zaszczepionych przekroczyła 7 milionów.

Źródło: PAP