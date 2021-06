Więzień polityczny próbował przebić sobie gardło długopisem na sali sądowej [VIDEO]

Rozprawa sądowa białoruskiego opozycjonisty Sciapana Łatypau zamieniła się w horror. Łatypau, który uważany jest za więźnia politycznego, próbował przebić sobie gardło długopisem.

Co bardziej szokujące, według świadków zdarzenia Sciapan Łatypau pojawił się w sądzie ze śladami ciężkiego pobicia. Możliwe zatem, że wolał się zabić niż wracać za kraty.

#Belarus Political prisoner Sciapan Latypau attempted to cut his throat in the courtroom. He appeared in court with a swollen face and bruises, his arm is bandaged, witnesses say. He might have been beaten. It is horrible what they are doing with people. They are breaking them pic.twitter.com/vcDpIBqtqE

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) June 1, 2021