Amerykańska ambasada przy Watykanie wywiesiła flagę LGBT

Zwyczaj wieszania tęczowych flag na ambasadach USA trwa od lat i był praktykowany także za prezydentury Donalda Trumpa, ale administracja Bidena robiąc to w Stolicy Apostolskiej przekracza nową granicę.

W tym roku progresywiści wyjątkowo hucznie czczą czerwiec jako „miesiąc dumy gejowskiej”. Jednak dla katolików to nadal miesiąc kultywowaniu czci dla Najświętszego Serca Pana Jezusa. I nie parady im w głowach, ale raczej procesje Bożego Ciała.

Na Twitterze pojawił się wpis Ambasady USA przy Stolicy Apostolskiej dokumentujący wywieszenie homoseksualnej flagi na jej fasadzie:

„Ambasada USA przy Stolicy Apostolskiej świętuje Miesiąc Dumy przez cały czerwiec, prezentując flagę Dumy. Stany Zjednoczone respektują godność i równość osób LGBTQI+. Prawa LGBTQI+ są prawami człowieka”.

Joseph Biden to podobno katolik, ale jako taki już od dawna pali świeczki pod „tęczowymi ołtarzami”. Trudno jednak nie uznać tego także za prowokację.

Stolica Apostolska jak dotąd zachowuje publicznie milczenie wobec tego faktu.

Warto przypomnieć, że amerykańscy biskupi chcieli wydać dokument krytykujący Bidena za jego postawę wobec aborcji, ale Watykan naciskał na powściągliwość hierarchów. No i się doczekał…

The U.S. Embassy to the Holy See celebrates #PrideMonth with the Pride flag on display during the month of June. The United States respects the dignity and equality of LGBTQI+ people. LGBTQI+ rights are human rights. pic.twitter.com/Xentlnr16E

— U.S. in Holy See (@USinHolySee) June 1, 2021