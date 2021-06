Awaryjne lądowanie policyjnego samolotu na autostradzie [VIDEO]

Do zdarzenia doszło na autostradzie 101 około 50 km na północ od Los Angeles. Na pokładzie jednosilnikowej Cessny byli instruktor pilotażu i jego uczeń.

Zaraz po starcie wystąpiły problemy z silnikiem. Instruktor zdołał przejąć stery, a następnie bezpiecznie wylądować na autostradzie. Nikt nie ucierpiał.

Zanim wykonał manewr awaryjnego lądowania na autostradzie, instruktor powiadomił o problemach kontrolerów ruchu lotniczego na lotnisku Van Nuys. Ci zawiadomili policję i straż pożarną w Los Angeles.

– Funkcjonariusze CHP stworzyli miejsce do awaryjnego lądowania poprzez spowolnienie ruchu i przekształcenie pasów jednej strony autostrady 101 w improwizowany pas do lądowania – czytamy w komunikacie policji.

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa w Transporcie prowadzą dochodzenie w sprawie incydentu.

W mediach społecznościowych pojawiły się filmy z awaryjnego lądowania policyjnego samolotu na autostradzie.

A small plane made an emergency landing on a busy California freeway on Monday. No injuries were reported. pic.twitter.com/k4j87EEqlE

— CBS News (@CBSNews) June 1, 2021