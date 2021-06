Delikatne luzowanie obostrzeń w dniach od 6 do 25 czerwca 2021 roku.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej przedstawił taktykę, bo strategią tego nazwać nie można, luzowania obostrzeń wprowadzonych w imię walki z koronawirusem. Oto, co się zmieni w najbliższych dniach.

Przy okazji postraszył, że choć liczba zakażeń, hospitalizacji i zgonów przypisanych koronawirusowi od tygodni systematycznie spada, to zagrożeniem są nowe mutacje wirusa SARS-CoV-2.

– Podejmując decyzję o obostrzeniach bierzemy pod uwagę sytuację epidemiczną a także politykę innych europejskich państw – powiedział Niedzielski, zapowiadając luzowanie restrykcji. Wymienił oczywiście wyłącznie kraje z surowszymi obostrzeniami i z ich restrykcjami zestawił Polskę. O krajach, gdzie było, jest i będzie znacznie więcej koronawirusowej wolności, Niedzielski nie wspomniał słowem.

Dochodząc do meritum i prezentując taktykę luzowania obostrzeń Niedzielski zaznaczył, że „plan” też może ulec zmianom w zależności od sytuacji epidemicznej.

Luzowanie obostrzeń od 6 czerwca – obowiązuje do 25 czerwca

Targi, konferencje i wystawy – 1 os. na 15 metrów kwadratowych

Otwarcie sali zabaw – 1 os. na 15 metrów kwadratowych

Imprezy (np. wesela) i zgromadzenia publiczne – limit do 150 osób

Transport zbiorowy – 75 proc. obłożenia danego środka transportu

Niedzielski zaznaczył, że do limitów nie są wliczane osoby zaszczepione.

– Po stronie osoby zaszczepionej jest konieczność udowodnienia zaszczepienia – powiedział Niedzielski. Dodał, że po 10 czerwca będzie dostępna aplikacja, za pomocą której będzie można udowodnić, że jest się zaszczepionym.

Sprecyzował, że za weryfikację limitów odpowiedzialny będzie organizator wydarzenia, a osoba deklarująca się jako zaszczepiona będzie miała obowiązek to udowodnić.

Zapowiedziano także, że w najbliższy poniedziałek rząd przedstawi taktykę luzowania obostrzeń na wakacje.

Dotychczasowe delikatne luzowanie obostrzeń

Od 15 maja zniesiony został obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Nadal jednak obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze. I nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych pozostaje do… nie wiadomo kiedy.

Od 21 maja zostały otwarte kina, teatry, filharmonie i instytucje kultury przy maks. 50-proc. obłożeniu. Otwarto również lokale gastronomiczne na świeżym powietrzu, ale przy zachowaniu dystansu między stolikami.

Od 28 maja możliwe jest także prowadzenie gastronomii wewnętrznej – w lokalu przy zachowaniu maks. 50 proc. obłożenia i zachowaniu dystansu między stolikami. Zajęty może być co drugi stolik, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Imprezy okolicznościowe w lokalu – m.in wesela i komunie mogą odbywać się z limitem do maks. 50 osób. Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.

28 maja otwarte zostały kryte obiekty sportowe i baseny. Mogą one prowadzić działalność przy zachowaniu 50 proc. obłożenia obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni). Natomiast w przypadku zajęć i wydarzeń sportowych poza obiektami, obowiązuje limit do 250 osób.

Od 29 maja do nauki stacjonarnej powrócili uczniowie szkół podstawowych i średnich.

Pod ustalonymi warunkami koncerty na otwartym powietrzu będą mogły odbywać się od 4 czerwca. Jeśli na widowni będą ustanowione miejsca siedzące, słuchacze lub widzowie będą mogli zajmować co drugie miejsce. Jeśli miejsca siedzące nie będą przewidziane, obowiązywał będzie limit maksymalnie 250 uczestników imprezy. Do limitów nie zostaną do włączeni uczestnicy publiczności zaszczepieni przeciwko covid-19. Widzowie lub słuchacze będą zobligowani do zasłaniania nosa i ust – obowiązuje ich także zakaz spożywania posiłków i napojów.

W siłowniach, klubach fitness i solariach obowiązuje limit 1 osoba na 15m2.