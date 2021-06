Największy okręt irańskiej marynarki wojennej płonąc poszedł na dno [VIEDO]

Okręt Chark, nazwany tak na cześć wyspy służącej za główny terminal naftowy Iranu, był jednostką wsparcia, która uzupełniała zapasy innych okrętów, przewoziła ciężkie ładunki i dysponowała lądowiskiem dla helikopterów – pisze agencja AP.

Państwowa telewizja i półoficjalne agencje prasowe Fars i Tasnim określiły go jako „okręt szkoleniowy”.

Media irańskie podały, że statek zatonął w pobliżu portu Dżask, po nieudanej akcji gaśniczej.

Izraelski dziennik „Israel Hajom” poinformował, że władze Iranu zaprzeczyły wcześniejszym spekulacjom, według których okręt wraz z innymi statkami płynął do Wenezueli, by służyć tam za wysuniętą bazę operacyjną irańskich Strażników Rewolucji.

To kolejna katastrofa morska irańskiej marynarki. W 2020 r. podczas ćwiczeń w pobliżu Dżasku rakieta omyłkowo uderzyła w okręt wojenny, zabijając 19 marynarzy i raniąc 15 – przypomina AP.

The largest ship in the Iranian navy IRIS Kharg 431 caught fire and later sank today in the Gulf of Oman. Built by Swan Hunter in the United Kingdom and launched in 1977, she was delivered to Iran in 1984. pic.twitter.com/VebQCvX24Y

Według USA Iran jest odpowiedzialny za kilka ataków na statki w Zatoce Omańskiej w ciągu ostatnich dwóch lat. Władze w Teheranie zaprzeczają tym oskarżeniom – pisze agencja. W ostatnich latach dochodziło także do ataków na statki handlowe Izraela i Iranu, o które te dwa kraje wzajemnie się obwiniały – uzupełnia „Israel Hajom”.

#BREAKING: The IRIS Kharg (#Khark) replenishment Oiler, the most important ship of #Iran Navy sank in #Oman Sea after 20 hours burning! #IranianNavy had No firefighting vessel to save its most important ship while it was on fire because of explosion in its steam engine room! https://t.co/hlhEny4Fg8 pic.twitter.com/ZNhDx7jaWf

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) June 2, 2021