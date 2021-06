Polacy wygrają Euro 2020? Niektórzy w to wierzą! [SONDAŻ]

Czy Polacy mogą wygrać Euro 2020? Sondaż pokazuje, że jeden na 20 Polaków wierzy w taki obrót wydarzeń!

Euro 2020 miało odbyć się latem 2020 roku. Przez pandemię rozgrywki zostały przeniesione na okres czerwiec-lipiec 2021 roku.

Pracownia SW Research postanowiła sprawdzić, jak Polacy oceniają szanse naszej reprezentacji na mistrzostwach. Wyniki sondażu opublikowała „Rzeczpospolita”.

Najwięcej uczestników badania oceniło, że Polacy nie wyjdą z grupy. Taką odpowiedź wybrało 23,2 proc. badanych.

19,8 proc. ankietowanych wierzy, że Polacy odpadną w 1/8 finału. Natomiast 13,9 proc. respondentów oceniło, że Polacy odpadną w ćwierćfinale.

9 proc. uważa, że Polska odpadnie w półfinale mistrzostw. Z kolei 3,1 proc. ankietowanych jest zdania, że Polska odpadnie w finale.

Co ciekawe, 5,2 proc. uczestników badania wierzy, że Polska wygra Euro.

25,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Jak dotąd Polska występowała na Euro trzykrotnie: w 2008 roku (nie wyszła z grupy), w 2012 roku (nie wyszła z grupy) oraz w 2016 roku (odpadła w ćwierćfinale).

„Bardziej pesymistycznego wyniku spodziewają się mężczyźni (54 proc. zakłada odpadnięcie w 1/8 finału lub wcześniej; vs kobiety 33 proc.), przy czym aż co trzecia kobieta (33 proc.) nie ma w tej sprawie zdania (vs 18 proc. mężczyzn). Mieszkańcy dużych miast (pow. 200 tys.) częściej przewidują najsłabszy rezultat, czyli brak wyjścia z grupy (30 proc.). Z kolei najrzadziej takiego najgorszego scenariusza spodziewają się mieszkańcy miast do 20 tys. (14 proc.). Trochę więcej osób w wieku 25-34 lata spodziewa się odpadnięcia w 1/8 finału (26 proc.), natomiast wśród osób w wieku pow. 50 lat jest większy odsetek nie mających zdania (33 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.

Źródło: Rzeczpospolita