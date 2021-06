Prezydent Biden chwali za miksowanie ras

Biden, przemawiając w Tulsa w stanie Oklahoma poruszył temat rasizmu, który według niego zanika. Jako dowód przytoczył z pewnymi skrótami myślowymi, świat amerykańskiej reklamy.

Chodziło mu o „rasową mieszankę” w telewizji.

„Pytam tych po pięćdziesiątce, ile razy widzieliście w telewizji reklamy z czarno-białymi parami?” – mówił amerykański prezydent, czym wywołał śmiech otoczenia, więc dodał: „To nie żart”. Na zanikanie rasizmu przedstawił właśnie „dowód z konsumpcjonizmu”.

Wyjaśnił dalej, że jeśli Amerykanie będą teraz oglądać telewizję przez dwie godziny z rzędu, to na pięć reklam, zobaczą co najmniej trzy z „parami mieszanej rasy”. I „to nie przypadek, bo kiedy reklamują np. mydło, robią to, ponieważ (firmy) chcą sprzedać swoje produkty”. Dla prezydenta ma to być dowód na zanikanie rasizmu.

Joe Biden upamiętniał we wtorek 1 czerwca setną rocznicę masakry w sąsiedztwie Tulsa, w Greenwood (Oklahoma). Dzielnicę zamieszkiwała najzamożniejsza społeczność czarnoskórych na Południu Stanów Zjednoczonych; Podczas tych zamieszek na tle rasowym tłum białych Amerykanów zaatakował społeczność afroamerykańską;

Odnotowano oficjalnie 36 zabitych, ale nowe badania przeprowadzone w 2001 r. przez specjalną komisję stanową mówiły o tym, że zginęło tam od 100 do 300 osób. Był to pogrom, który zaczął się od zatrzymanie pucybuta i próby jego obrony przed linczem przez grupę uzbrojonych czarnoskórych. Pod aresztem doszło do potyczki, a później ataku na dzielnicę. Kres zamieszkom położyła interwencja gwardii narodowej.

W ataku na dzielnicę bombardowano ją z prywatnych samolotów, zniszczono ponad sto przedsiębiorstw, szkołę, szpital, bibliotekę, hotele, dwie redakcje gazet, kościoły i ponad 1200 domów. Dziś twierdzi się, że za zamieszkami mógł stać burmistrz i rada miasta, którzy planowali przejąć ziemię czarnoskórych i przesunąć afroamerykańską dzielnicę dalej na północ.

BIDEN: "You turn on the stations… I don't know many commercials you see… two to three out of five have mixed race couples in them. That's not by accident. They're selling soap, man." pic.twitter.com/91OisGgIX1

— Daily Caller (@DailyCaller) June 1, 2021