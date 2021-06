Segregacja sanitarna rusza! Niedzielski nie odpuszcza! SPRAWDŹ! [VIDEO]

Tomasz Sommer rozmawiał w środę na swoim kanale z Sebastianem Pitoniem. W prawie godzinnej dyskusji panowie poruszyli wiele tematów, mających związek z pandemią COVID-19. Było o szczepieniach, kolejnym lockdowanie czy segregacji sanitarnej.

Na początku Sommer przypomniał słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, że jeśli będziemy odnotowywać 2 zakażenia na 100 tys. to „tego właściwie już nie ma”.

W tym momencie jesteśmy poniżej tego progu, a mimo to rząd nie uwolnił nas do końca z obostrzeń, a zamiast tego zaczął wprowadzać segregację sanitarną.

Pitoń przytoczył rozmowę z doktorem Basiukiewiczem, sprzed pewnego czasu.

– Kwiecień to końcówka – miał mu powiedzieć medyk odnośnie charakterystyki zakażeń koronawirusem.

– Przewidział to idealnie (dr Basiukiewicz przyp. red.), więc pewnie dlatego wyrzucili go z Twittera. Chwilowo tego nie ma, ale możemy być pewni, że oni z całym tym szajsem wrócą – mówił Pitoń i dodał, że koszmar lockdownowy wróci jesienią.

– Ja się obawiam, że ludzie się już przyzwyczaili, bo jak pół roku temu podjąłem tę moją inicjatywę „góralskiego weta”, to ludzie nie wierzyli jak się im mówiło, że te obostrzenia będą do maja czy do czerwca, to twierdzili, że to niemożliwe, bo mamy dopiero grudzień – mówił Pitoń, przypominając, że ludzie wierzyli wtedy w wersję wedle, które lockdown miał trwać 2-3 tygodnie.

– W tej chwili ludzie zaakceptowali to, że to może trwać do końca świata, że to może być cykliczne – stwierdził i dodał, że ma wrażenie, iż bunt w ludziach „został wymieciony”.

– W związku z tym trzeba zbudować inną taktykę działania. Bo jestem pewien, że jeśli we wrześniu-październiku z zielonej strefy przejdziemy od razu w żółtą/czerwoną – i lockdown, i maseczki… Wszyscy powiedzą: to było do przewidzenia, poczekamy do następnego czerwca – kontynuował dywagacje gość Sommera.

Panowie rozmawiali też o szczepionkach i segregacji sanitarnej. Jeśli chcesz obejrzeć rozmowę Sommera z Pitoniem, kliknij w link poniżej.