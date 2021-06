Szczawiński: Robią eksperymenty na społeczeństwie zamiast policzyć i pomyśleć

Krzysztof Szczawiński nie kryje zażenowania występami ministra zdrowia. Analityk punktuje błędy rządu.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił kolejne luzowanie obostrzeń. Niedzielski przyznał, że „systematyczne luzowanie, z jakim mamy do czynienia, nie wywołuje negatywnych skutków w postaci przyśpieszenia pandemicznego”.

Do konferencji odniósł się matematyk Krzysztof Szczawiński. Szczawiński to twórca niewykorzystanego przez rząd modelu budowania odporności zbiorowej na koronawirusa.

Analityk przypomniał, że już ponad miesiąc temu zapowiadał, że co dwa tygodnie rząd będzie po trochu luzować obostrzenia, żeby „obserwować efekty luzowania”.

„Powiem z góry jakie będą efekty: żadne – będzie dalej tak samo spadać – tak jak w Teksasie po zdjęciu wszystkich zakazów – bo te wszystkie zakazy nie miały znaczącego efektu poza niszczeniem nam życia, a spadki są dzięki nabyciu odporności zbiorowej po przechorowaniu tego, a nie przez zakazy czy szczepionki…” – stwierdził na Facebooku Szczawiński.

„Zamiast robić kolejne eksperymenty na całym społeczeństwie, to lepiej by było to policzyć, pomyśleć, zrozumieć, albo posłuchać tych, którzy to zrobili, i dzięki temu umieli to przewidzieć… Zresztą który to już raz jest dokładnie tak samo?” – dodał.

„Już nawet pomijając to przekłamujące określenie o „przyspieszeniu pandemicznym” – o czym on w ogóle mówi?!? Gdy od już dwóch miesięcy są wyłącznie SPADKI, o ponad 40 proc. tygodniowo, i znoszenie zakazów nie miało na to żadnego wpływu, a spadliśmy już w każdym województwie poniżej stu stwierdzonych zakażeń dziennie! A Wy sobie dajecie tym ludziom bez pojęcia tylko zmieniać jakieś absurdalne limity – ten do 150 osób, tamten do 15 m kw. itd. – i tak bez końca… Wstyd…” – ocenił matematyk.

Źródło: Facebook Krzysztof Szczawiński