Tylko 7 państw w UE wprowadza teraz paszporty covidowe. W tym oczywiście Polka pod rządami PiS. Jak to będzie działać?

Siedem państw UE – Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja, no i oczywiście Polska – zdecydowało we wtorek o połączeniu się z unijnym systemem informatycznym weryfikującym certyfikaty Covid-19 i rozpoczęło ich wydawanie. Jak w praktyce będzie działać system paszportów covidowych?

Zgodnie ze wstępnym porozumieniem, państwa członkowskie UE nie powinny nakładać dodatkowych ograniczeń w podróżowaniu w związku z pandemią Covid-19 po wprowadzeniu certyfikatów, „chyba że są one konieczne do ochrony zdrowia publicznego”.

O ewentualnych takich środkach należy powiadomić inne państwa członkowskie i KE najpóźniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem – uzgodnili negocjatorzy.

Po osiągnięciu porozumienia przez negocjatorów Rady UE i PE, Komisja Europejska zapewniła, że „unijne cyfrowe zaświadczenia Covid” będą zasadniczo dostępne dla obywateli od 1 lipca.

„Od 1 lipca dostępne będą trzy rodzaje certyfikatów: zaświadczenie o szczepieniu; o negatywnym wyniku testu; świadectwo wyzdrowienia. Wszystkie będą bezpłatne dla wszystkich obywateli UE. Można je będzie dostać w formacie cyfrowej na urządzeniu cyfrowym lub wydrukować na papierze” – poinformował w piątek podczas konferencji prasowej komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Paszporty covidowe. Polska PiS-u wśród państw, które wyszły przed szereg

Chociaż rozporządzenie dotyczące certyfikatów będzie stosowane od 1 lipca, wszystkie państwa członkowskie, które przeszły testy techniczne i są gotowe do wydawania oraz weryfikacji certyfikatów, mogą już zacząć korzystać z systemu na zasadzie dobrowolności.

We wtorek zdecydowało się na to siedem państw UE, inne kraje zdecydowały się uruchomić cyfrowy certyfikat COVID UE, gdy wdrożą wszystkie funkcje systemu – podała KE.

Jak na razie 10 państw UE podłączyło się do infrastruktury informatycznej, w tym 7 krajów zaczęło dostarczać pierwsze certyfikaty – podaje agencja AFP.

Paszporty covidowe. Gdzie już działają?

Ateny potwierdziły, że uruchomiły swoją platformę: „Obywatele mogą wydrukować ten certyfikat i podróżować” – powiedział grecki minister cyfryzacji Kyriakos Pierrakakis.

W Chorwacji certyfikaty cyfrowe Covid „działają” – powiedział deputowanym premier Andrej Plenković, trzymając w ręku swoje własne zaświadczenie.

Bułgaria i Polska poinformowały, że są gotowe do ich wydania we wtorek.

Według KE Niemcy wprowadzą swój system najpierw w niektórych krajach związkowych, a w całości – do końca czerwca. Osoby już zaszczepione automatycznie dostaną elektroniczną wersję dokumentu.

W Czechach certyfikaty będą wydawane i uznawane najpierw przez siedem krajów UE (Austria, Chorwacja, Niemcy, Węgry, Słowacja, Słowenia, Polska) w ramach umów dwustronnych – podało AFP, podając się na resort zdrowia.

Certyfikaty Węgrów, którzy jako jedyni w krajach UE korzystają z rosyjskiego i chińskich preparatów, mają być honorowane w Czechach.

W Danii od piątku gotowa jest nowa wersja certyfikatu, która zostanie włączona do certyfikatu europejskiego. Duńczycy aplikację do ściągnięcia na smartfon „Coronapas”, zwaną paszportem koronawirusowym, mogą stosować od 28 maja.

W Grecji nowy tzw. zielony paszport, czyli Europejski Certyfikat Cyfrowy COVID-19 jest dostępny zarówno w formie fizycznej, jak i cyfrowej, i bezpłatny dla wszystkich mieszkańców UE. Certyfikat, który będzie uznawany we wszystkich krajach UE, jest możliwy do uzyskania jedynie przez osoby, które są w posiadaniu ważnego paszportu lub dowodu osobistego z nazwiskiem pisanym alfabetem łacińskim.

Paszporty covidowe. Jak działają?

„Paszporty covidowe” m.in. w Danii i w Grecji działają przy użyciu unikalnych kodów QR w celu zagwarantowania ich autentyczności.

To rozwiązanie ma jednak też swoje wady (albo daje nadzieje tym, którzy nie chcą się szczepić – zależy od punktu widzenia). W mediach społecznościowych pojawiły się oferty odsprzedania skanów kodów, choć są one ważne jedynie przez godzinę po wygenerowaniu. Według duńskich władz twórcy aplikacji firmy Trifork oraz Netcompany pracują nad jej udoskonaleniem także pod względem bezpieczeństwa.

Jak działa sam system paszportów covidowych?

Jak system ma konkretnie działać? Jak podkreśla KE, za wydawanie zaświadczeń odpowiadają organy krajowe. Mogą to być np. szpitale, placówki wykonujące testy, czy centra szczepień.

Pracownicy tych ośrodków, na wniosek zainteresowanej osoby, wystawią w formie cyfrowej zaświadczenie np. zaszczepienia i wyślą je do konsorcjum firm, które zajmą się technicznymi aspektami dokumentu. Gdy go już przygotują, odeślą z powrotem do placówek, np. szpitali, czy centrów szczepień.

Tak przygotowane zaświadczenie będzie możliwe do pobrania na urządzenie mobilne lub wydane w formie papierowej. Obie wersje będą zawierać kod QR z istotnymi informacjami, a także pieczęć cyfrową potwierdzającą, że zaświadczenie jest autentyczne.

Podczas kontroli na granicach, czy lotniskach weryfikowana ma być jedynie autentyczność i ważność zaświadczenia. Wszystkie dane dotyczące zdrowia pozostają w gestii państwa, które wydało zaświadczenie – podkreśla Komisja.

Źródło: PAP