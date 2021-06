Bitwa pod Calais. Migranci zaatakowali policję

W Calais poszły w ruch metalowe pręty, siekiery i kostka brukowa. Około setki migrantów zaatakowało w tym mieście policjantów z CRS, którzy bronili im wejścia na teren portu. Kilku funkcjonariuszy zostało rannych.

W porcie Calais doszło do gwałtownych starć między migrantami a CRS w nocy z 1 na 2 czerwca. Otoczony zasiekami i ogrodzony port usiłowała opanować spora grupa chcących się przedostać do Anglii migrantów. Na miejsce wezwano oddział zmotoryzowany policji CRS.

Policja odepchnęła migrantów, ale to tylko pogorszyło sytuację. Nadciągnęły „posiłki” migrantów z okolicy i starcia trwały od trzeciej w nocy do ósmej rano. Prefektura potwierdziła, do takiej bitwy doszło następnego dnia.

Według lokalnego oddziału związku policyjnego Alliance, migranci byli „dobrze przygotowani” do starcia. Już wcześniej wyposażyli się w żelazne pręty i pałki. Władze informowały o około 100 „uchodźcach”, według policyjnych związkowców było ich jednak około 300. CRS użyło gazu łzawiącego, ale to nie powstrzymało napierających. Według dziennika „La Voix du Nord” aresztowano tylko 22-letniego Erytrejczyka.

Sceny przemocy rozegrały się opodal zlikwidowanej w 2016 roku tzw. „dżungli Calais”. Od tego czasu jednak migrantów nie ubyło, chociaż nie tworzą oni już tak dużych osiedli. Prefektura z Pas-de-Calais twierdzi, że po raz pierwszy od czasu likwidacji „dżungli” miał miejsce tak duży poziom przemocy.

W sumie 32 funkcjonariuszy CRS zostało lekko rannych. Siedmiu miało poważne obrażenia i wymagało hospitalizacji. Manuela Vanoeteghem z Alliance Police Nationale CRS mówi o oburzeniu kolegów.

Razem z cieplejszymi dniami problem przemocy wraca, a migranci nie wahają się już przybywać uzbrojeni, by atakować policjantów. 2 tygodnie wcześniej miał miejsce podobny atak na port, w czasie którego zniszczono część ogrodzenia.

Calais : nuit d’affrontements entre 300 migrants armés de barre de fer et police, sept CRS blessés – https://t.co/gW4UjzYWQI pic.twitter.com/01gzPQnX3V — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June 3, 2021

Tout mon soutien aux forces de l’ordre confrontées à la violence de 300 clandestins armés à #Calais. Il n’y a plus de place pour la naïveté : il faut expulser ces migrants illégaux qui n’ont rien de "réfugiés" et qui s’en prennent à nos policiers ! MLPhttps://t.co/a91MgLV1U7 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 3, 2021

Źródło: Bleu Nord/ Valeurs