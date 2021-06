Fatalna pomyłka. Spadochroniarze amerykańscy zajęli bułgarską fabrykę oliwy [VIDEO]

Jak podaje za CNN, podczas ćwiczeń w Bułgarii grupa spadochroniarzy ze 173 Brygady Powietrznodesantowej US Army pomyliła budynki i najechała fabrykę. Ćwiczenia były symulacją przejęcia lotniska.

Żołnierze mieli wyskoczyć na spadochronach i opanować lotnisko w Czesznegirowie w Bułgarii, a następnie zająć i „oczyścić” obiekty znajdujące się w pobliżu. Pomylili jednak budynki i weszli do lokalnej fabryki oliwy z oliwek.

Atak został utrwalony przez kamery TV przemysłowej. Na obrazach widać uzbrojonych siedmiu żołnierzy przeskakujących ogrodzenie i uzbrojonych w broń automatyczną. W pewnym momencie celowali do bułgarskich cywilów. Podzielili się na dwa zespoły, przeszukali pomieszczenia i później – w uporządkowany sposób – wycofali się z budynku. Robotnicy w środku nie mogli ukryć zdumienia. Tym bardziej, że żołnierze kontynuowali szkolenie, być może uznając, że obecni tam pracownicy są statystami, którzy mają uczynić ćwiczenia bardziej realnymi.

Żołnierze nawet nakazali im opuścić wnętrze, do czasu „oczyszczenia” budynku. Szybko jednak zrozumieli błąd i z zakładów wyszli. W oświadczenie US Army przeproszono za pomyłkę i zapowiedziano analizę błędu.

Do incydentu doszło w czasie ćwiczeń „Swift Response 21”. Czesznegirów leży w południowej Bułgarii, niedaleko Płowdiw. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Sofii usprawiedliwiła się, że o zdarzeniu dowiedziała się dopiero 28 maja i dodatkowo przeprosiła kierownictwo firmy i pracowników.

Bułgarski minister obrony Georgi Panajotow potwierdził incydent, ale dodał, że chodziło o oczywiste nieporozumienie. Właściciel zakładu podobno szykują się do wniesienia pozwu do sądu cywilnego. Zawsze jest to okazja do dodatkowego zarobku.

Ćwiczenia „Swfit Response” to część manewrów o kryptonimie „Defender Europe 21”, które odbywały się w Estonii, Bułgarii i Rumunii z udziałem ponad 7 tysięcy żołnierzy z jedenastu krajów.

U.S. Army soldiers mistakenly raided Bulgarian olive oil factory during training drill https://t.co/T5T5J7a9Zt pic.twitter.com/yBLfnKQbZp — The Hill (@thehill) June 2, 2021

Źródło: RTBF/ Novinite