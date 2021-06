Festiwal w Chorzowie tylko dla w pełni zaszczepionych. Organizatorzy z potężną dotacją, chcą rozszerzyć paszporty covidowe

W Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się FEST Festival. Organizatorzy zapowiedzieli, że na imprezę będą mogli wejść wyłącznie w pełni zaszczepieni. Dzielenie ludzi na lepszych i gorszych trwa w najlepsze.

„Na chwilę obecną działamy zgodnie z założonym planem, a wszyscy ogłoszeni przez nas artyści są potwierdzeni i pojawią się w Parku Śląskim w Chorzowie” – ogłosili organizatorzy wydarzenia.

„Podczas konferencji prasowej minister zdrowia potwierdził informację, że osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 nie wliczają się w ustalone limity obowiązujące podczas imprez masowych, co za tym idzie na dzień dzisiejszy, festiwal może się odbyć wyłącznie dla osób zaszczepionych. Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązania, które wytyczył rząd nie są idealne. Niestety, nie mamy na nie wpływu” – czytamy.

FEST Festival ma się odbyć w dniach od 11 do 14 sierpnia. Do osób w pełni zaszczepionych zalicza się te, które przyjęły dwie dawki któregoś z preparatów przeciw COVID-19 (lub jednej dawki Johnson&Johnson).

Ozdrowieńcy, choć w niektórych przypadkach mają więcej przeciwciał niż zaszczepieni, a kolejne badania naukowe dowodzą, że po przechorowaniu odporność utrzymuje się długo, nie będą mogli uczestniczyć w festiwalu – o ile się nie zaszczepią.

Na festiwal nie będą mogły wejść także osoby po jednej dawce szczepionki lub z negatywnym testem. O całej reszcie nie wspominając.

Paszport covidowy, by wejść na festiwal?

Organizatorzy negocjują z rządem, by do limitów nie włączały się również osoby z paszportem covidowym. Na nim zapisywane mają być (na początek) informacje o zaszczepieniu lub przebytej chorobie COVID-19, a co za tym idzie o wytworzonych przeciwciałach.

Początkowo zapowiadano, że paszporty covidowe mają służyć wyłącznie do „swobodnych” podróży zagranicznych. Tak jak wielu przewidywało, to jedynie wstęp. Teraz pojawiły się plany, by osoby z paszportami covidowymi wpuszczać na festiwal muzyczny.

Organizatorem FEST Festival w Chorzowie jest agencja Follow The Step, która od ministra Glińskiego, w ramach pomocy dla artystów (jako rekompensatę za uniemożliwienie dochodów podczas lockdownu), otrzymała 2 mln zł.