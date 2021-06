Jakie szanse na zdobycie mistrzostwa Europy ma Polska? Eksperci obliczyli

Za kilka dni rozpoczyna się przełożone o rok Euro 2020. Piłkarscy kibice jak i same ekipy biorące udział w turnieju już przebierają nogami. Tymczasem eksperci silą się na przewidzenie przebiegu mistrzostw. Tym razem portal CIES Football Observatory wziął się za typowanie.

Jakim kluczem się posłużyli eksperci? „Większe szanse na zdobycie trofeów mają drużyny z zawodnikami aktywnymi w najbardziej konkurencyjnych klubach” – czytamy na stronie serwisu.

Z ich wyliczeń wynika, że faworytami są Francuzi, za nimi Hiszpanie i Niemcy, zaraz za podium są Anglicy, Portugalczycy, Włosi i Holendrzy.

Polacy uplasowali się na 17. miejscu zestawienia. Grupowi rywale biało-czerwonych Szwedzi i Słowacy znaleźli się jeszcze dalej.

New @cies_football Weekly Post ranks #EURO2020 participants according to average sporting level of selected players' employment teams 🤩 🇨🇵 leads the table! More ➡️ https://t.co/1xnfSU1bdp pic.twitter.com/qd54IBt8Jh

— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 2, 2021