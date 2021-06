Kurczak z McDonalda wart ponad 99 tys. dolarów. Wygląda jak postać z gry

Among Us to jedna z najpopularniejszych gier ostatnich miesięcy. Można ją pobrać za darmo z Epic Games Store, a niebawem zawita na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5.

Ktoś postanowił zarobić na fanach gry i stworzył zaskakującą aukcję na eBay. Przedmiotem licytacji jest… kurczak Nugget z McDonalda.

Nie jest to jednak zwykły kawałek mięsa. Według opisu aukcji kurczak ma kształt postaci z gry Among Us.

To wystarczyło fanom, aby rzucili się licytować kurczaka. A kwoty, jakie są gotowi za niego zapłacić przerosły najśmielsze oczekiwania.

W czwartek za kurczaka oferowane jest już ponad 99 tys. dolarów! Licytacja kończy się w piątek i możliwe, że ostateczna cena będzie jeszcze wyższa.

Dość powiedzieć, że w środę kurczak wart był nieco ponad 50 tys. dolarów. Warto dodać, że licytacja kurczaka zaczęła się od 99 centów.

Walkę o kurczaka podbili sami twórcy gry, którzy poinformowali o nietypowej aukcji na oficjalnym koncie twitterowym Among Us.

there's a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don't know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE

— Among Us (@AmongUsGame) June 1, 2021