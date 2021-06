Piwo za szczepienie. Kto się skusi? [VIDEO]

Joe Biden chce, aby do 4 lipca pierwszą dawkę szczepionki przyjęło co najmniej 70 proc. dorosłych Amerykanów. Dlatego ogłosił tzw. Krajowy Miesiąc Działania, w ramach którego ma dojść do mobilizacji nieprzekonanych.

„Osiągnięcie 70 proc. pułapu, abyśmy mogli uniezależnić się od Covid-19 i uwolnić się od niego (…) wymaga to zaangażowania wszystkich: rządu federalnego, władz stanowych, lokalnych, plemiennych i terytorialnych, sektora prywatnego, a co najważniejsze Amerykanów” – podkreślił prezydent.

Biden stwierdził, że tym, którzy się nie zaszczepią grożą poważne choroby i śmierć. Biden nie krył niezadowolenia, że Amerykanie nie chcą się szczepić.

„Na całym świecie ludzie walczą, aby dostać zastrzyk, podczas gdy każdy Amerykanin może go otrzymać w sąsiedniej aptece bez żadnych kosztów i bez czekania” – wskazał prezydent.

Ale Biden ma też plan zachęt. Jednym z pomysłów na przekonanie Amerykanów do szczepień ma być… darmowe piwo.

Do dostarczenia piwa zobowiązał się browar Anheuser-Busch (produkuje m.in. Budweisera i Stellę Artois). Piwo otrzyma każdy Amerykanin powyżej 21. roku życia (to wiek, od którego można legalnie spożywać alkohol w USA).

Pres. Joe Biden praises national vaccine rollout, saying 52% of adults are now fully vaccinated—including 75% of all seniors: "It's clearer than ever—the more people we get vaccinated, the more success we're going to have in our fight against this virus." https://t.co/INAJQhBcYt pic.twitter.com/Trb1LS0L5I

