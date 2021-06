Pogoda na długi weekend. Znakomite informacje dla spragnionych słońca!

W końcu Polacy będą mogli zażyć sporo słońca. Długi weekend zapowiada się bardzo dobrze i praktycznie na terenie całego kraju będzie ciepło. Mogą pojawić się burze, ale tylko na chwilę.

Jak informuje IMGW, przeważający obszar kontynentu, w tym Polska, pozostanie w obszarze związanym z wyżem znad północnej Europy, wpływ niżów z frontami atmosferycznymi zaznaczy się głównie na zachodzie Europy. Nad Polskę z północnego wschodu napływać będzie dość ciepłe powietrze polarne kontynentalne.

Ciepło i słonecznie do końca weekendu

To jest długi weekend, który warto spędzić poza domem. – Jeżeli ktoś jeszcze nie odświeżył swojego roweru, nie wyjął rolek z piwnicy, to na pewno musi zrobić to w ten weekend, bo pogoda będzie cudowna – podkreślił w „Newsroom WP” rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski.

Zaznaczył, że w całym kraju będzie słonecznie, a termometry będą wskazywać powyżej 20 st. C. – Gdzieś niewielkie burze mogą się pojawić, ale prawdopodobieństwo tego wynosi zaledwie 10 proc. W najbliższych dniach musimy korzystać z tej pogody – dodał Grzegorz Walijewski. Zapewnił, że w długi weekend pogoda będzie łaskawa dla prawie każdego wypoczywającego w Polsce.

Pogoda na piątek

W piątek małe i umiarkowane, na północy i wschodzie okresami duże, tam też przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim oraz Warmii po południu lokalnie możliwe burze, w ich trakcie prognozowana suma opadów około 10 mm, możliwy drobny grad. Temperatura maksymalna od 21 st. C na wschodzie do 25 st. C, 26 st. C na zachodzie, chłodniej tylko nad morzem i w kotlinach górskich, od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.