Senator Tusk? PiS twierdzi, że się nie boi

Czy Donald Tusk zostanie senatorem? Były premier może wystartować w wyborach uzupełniających.

Donald Tusk może wrócić do krajowej polityki. I to jeszcze przed wyborami w 2023 roku.

Według informacji dziennikarza RMF Roberta Mazurka w kierownictwie PO pojawił się pomysł, aby Tusk wystartował w wyborach uzupełniających do Senatu. Mandat senatora może bowiem złożyć Barbara Borys-Damięcka.

Borys-Damięcka jest senatorem z Warszawy. Gdyby wybory się odbyły, to mandat o który walczyć ma Tusk obejmuje dzielnice Mokotów, Ursynów, Wawer i Wilanów.

A to bastion PO i gwarantowany mandat dla Tuska!

Do sprawy odniósł się minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek w wywiadzie dla radia RMF. „Nie boję się powrotu Donalda Tuska” – zapewnił polityk PiS.

Minister przyznał, że wejście do Senatu Tuska z okręgu obejmującego wspomniane warszawskie dzielnice „to nie jest problem”. „Ale wejście Tuska do polityki to jest trochę zgrana karta, więc to nie jest problem” – dodał Czarnek.

Minister stwierdził, że Tuska obciąża „wiele zaniedbań” i „kiepskiej polityki”. „To człowiek znany z tego, że kiedy był premierem w budżecie państwa było co roku o 100 mld zł mniej. To jest pytanie – również do Donalda Tuska jako senatora” – mówił Czarnek.

„Nie boimy się Tuska, życzymy wszystkim wszystkiego najlepszego. Siła Zjednoczonej Prawicy polega na tym, że my robimy swoje, realizujemy swój plan. To co się dzieje na opozycji w mniejszym stopniu nas interesuje” – zapewnił.

Źródło: RMF