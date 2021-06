Wojna cywilizacyjna trwa! Sprofanowany pomnik ku czci żołnierzy walczących w Wietnamie

Zbezczeszczenie pomnika miało miejsce dwa dni po Dniu Pamięci. Jako pierwszy o zbezczeszczeniu pomnika poinformował nowojorski radny Robert Holden, który zamieścił fotografie monumentu na Twitterze.

Zdjęcia Holdena na Twitterze pokazują namalowane na pomniku graffiti z nazistowskimi symbolami raz różnymi napisami w tym: „Baby killers”. Jak podaje Reuters, radny zaoferował nagrodę w wysokości 1000 dolarów za informacje, które mogłyby przyczynić się do aresztowania i skazania osób odpowiedzialnych za ten czyn.

Odsłonięty w 2019 roku Queens Vietnam Veterans Memorial opatrzony jest tablicą wyjaśniającą „poprawnie” tło wojny z lat 1959-1975. napisano tam, że zaangażowanie militarne USA na Półwyspie Indochińskim „głęboko podzieliło w tym czasie społeczeństwo”. Na nowojorskim pomniku widnieją nazwiska 371 poległych mieszkańców dzielnicy Queens.

Akt tej profanacji wpisuje się w cały cykl podobnych działań na fali ruchu Black Lives Matter. W tym przypadku widać inspiracje komunistyczne, ideologii przed którą polegli Amerykanie bronili wolnego wówczas świata. Po latach lewaccy epigoni 1968 roku i „nowi komuniści” takie świadectwa niszczą i profanują.

I am deeply disgusted by this cowardly act of vandalism at the Queens Vietnam Veterans Memorial.

I am working @NYPD110Pct to make sure the perpetrator is brought to justice. I offer a $1,000 reward for information leading to the arrest and conviction of the sick soul who did it. pic.twitter.com/tKlcKzNsz8

— Robert Holden (@BobHoldenNYC) June 2, 2021