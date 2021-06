Wojna kulturowa w Polsce nie jest nowością. Trwa już ponad X wieków

Profesor Andrzej Nowak przypomina na Facebooku ostatnie fakty z toczącej się wojny kulturowej. Brutalną napaść lewaków w Paryżu na procesję katolików i ekscesy tzw. Strajku Kobiet w Polsce, które zwierały zapowiedzi niszczenia kościołów, zrywania nabożeństw i ataków na księży.

Jest to dla niego fragment wojny kulturowej, „zmagań duchowych”, w „których albo możemy skapitulować, albo wziąć udział”.

Przywołuje tu dwie daty z początków naszej historii: 966 – chrzest Polski i rok 1031 – początek „reakcji pogańskiej” i „buntu ludowego”.

Należymy do pewnej wspólnoty polityczno-kulturowej, ale możemy się przeciw niej też buntować.

Prof. Nowak dodaje – „możemy tę wspólnotę dziejową z wdzięcznością kontynuować, albo z nienawiścią do niej powtórzyć gest buntu – wykonywany tym razem z nadzieją na sukces, na ostateczne zrównanie z ziemią chrześcijańskiego i kulturowego dziedzictwa, które nas 1055 lat temu połączyło z Europą. To jest wybór”.

Ta pierwsza rebelia przeciw chrześcijaństwu jest podnoszona w lewicowej narracji jako część “ludowej historii Polski”, “bękartów pańszczyzny” powstających przeciw uciskającej je “pańskiej Polsce”. Po latach PRL, taka narracja powraca w nowej formie w „proroctwach” „Wyborczej” czy Onetu. Nawet w propagowaniu mody na apostazję z Kościoła.

„Falanga “osób z macicami”, wzywa do niszczenia Kościoła pod sztandarem “strajku kobiet”. Od lat słyszymy wciąż, że trzeba wreszcie odciąć się od polskości – bo to tylko tradycja zabijania sąsiadów i zapóźnienia wobec “nowoczesności”. Co robić? Spalić, obalić, wymazać” – pisze historyk.

Dodaje: „To nowa fala rewolucji kulturalnej, już nie tylko buntu przeciw narodowej tożsamości, nie tylko przeciwko religii, ale przeciw całemu dziedzictwu kulturowemu naszej cywilizacji. Ten bunt idzie przez amerykańskie uniwersytety, GAFA (Google, Facebook, Apple, Amazon), tradycyjne media – i podporządkowane im rządy (…)”.

W podsumowaniu swojej analizy stwierdza: „Przez cały tzw. zachodni świat niesie się wezwanie do obalania pomników kultury i przeszłości, do niszczenia kościołów, do samobójstwa nazywanego eutanazją. Czy się przed samobójstwem obronimy? Oto pytanie na nowe millennium. Pytanie i zadanie na nowennę przed rokiem 2031”.