Centrum im. Adama Smitha: koszt wychowania dziecka wzrósł o 23 proc. w ciągu ostatnich 6 lat

Eksperci z Centrum im. Adama Smitha wzięli pod lupę koszt wychowania dziecka w rodzinie trzyosobowej. Ich zdanie wzrost wynosi aż 23 proc.

Koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (od narodzi do osiągnięcia pełnoletności) mieści się w przedziale od 211,1 do 253,8 tys. złotych. Z kolei wychowanie dwójki dzieci to około 422,2 tys. złotych.

Koszta te stale rosną (w ciągu ostatniego roku odpowiednio o 5,5 proc. oraz 5,2 proc.).

– Nadzwyczajna sytuacja załamania gospodarczego oraz społecznego ujawniła i potwierdziła, że program Rodzina 500 Plus działa pozytywnie tylko na bardzo duże rodziny, natomiast na rodziny posiadające trójkę, a nawet czwórkę dzieci, które utrzymują się z własnej pracy już nie, bo o wiele większe znaczenie dla sytuacji materialnej polskich rodzin miało obniżenie dochodów z pracy lub ich utrata w wyniku zakazu jej wykonywania niż dotychczasowa wysokość samych transferów socjalnych – powiedział Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.

Sytuacja dużych rodzin (siedmioosobowych) to w ogóle ciekawa kwestia. Według ekspertów ich sytuacja… poprawiła się przez pandemię. Utrzymują się one bowiem w dużej mierze z pieniędzy od państwa, a w czasie lockdownu nie miały na co tych pieniędzy wydawać.

Mniejsze rodziny radziły sobie zdecydowanie gorzej. Specjaliści z Centrum im. Adama Smitha zauważają też absurdy w działaniu programu 500plus. Choćby to, że zapomoga w około 50 procentach finansowana jest z podatku VAT pobranego od wydatków rodzin na wychowanie dzieci.

– Podstawą utrzymania polskich rodzin są wynagrodzenia otrzymywane przez aktywnych zawodowo członków, tj. przede wszystkim rodziców. Zatem rzeczywistej poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych należy przede wszystkim poszukiwać w obniżeniu opodatkowania pracy, na które dzisiaj składa się PIT i siedem podatków socjalnych – stwierdza jeden z ekspertów Centrum im. Adama Smitha.

Sytuacji polskich rodzin nie pomaga również ogromna zapaść demograficzna.

„Dla młodego pokolenia skutkuje ona obarczaniem go coraz większymi podatkami na sfinansowanie rosnących kosztów utrzymania systemu emerytalnego oraz rentowego. W wyniku podwyższania opodatkowania spada siła nabywcza gospodarstwa domowego, zwłaszcza na dorobku i planującego posiadanie dzieci” – napisano w raporcie.

Źródło: money.pl