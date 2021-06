Krystian Kamiński komentuje sytuację polityczną w Izraelu w kontekście Polski. „Potencjalni następcy Netanjahu nie będą lepsi”

Jest wielce prawdopodobne, że w Izraeulu w końcu zostanie utworzony nowy rząd, o czym poinformował w środę wieczorem Jair Lapid. Taki scenariusz oznacz koniec władzy Benjamina Netanjahu. Na tym tematem postanowił pochylić się poseł Konfederacji Krystian Kamiński, który na Twitterze napisał co cała ta sytuacja może oznaczać dla Polski.

„W Izraelu ogłoszono powstanie koalicji przeciwników Benjamina Netanjahu, która ma go odsunąć do władzy. Poczekajmy czy się uda, ponieważ jest to koalicja od prawicy po lewicę, od nacjonalistów żydowskich po partię arabską, więc możliwe, że po drodze jeszcze może pęknąć” – napisał Kamiński.

„Benjamina Netanjahu pożegnamy bez żalu. Był politykiem destabilizującym region (np. sabotując JCPOA). Nie był ani sojusznikiem, ani tym bardziej przyjacielem Polski, inaczej niż to się zdawało do niedawna bardzo filosemickiemu obozowi PiS. Netanjahu podkopywał pozycję Polski” – czytamy.

„Jednak potencjalni następcy Netanjahu nie będą lepsi. J. Lapid i N. Bennett, którzy w ramach umowy koalicyjnej zgodzili się na to by każdy z nich sprawował funkcję premiera przez pół kadencji, dali się poznać jako politycy budujący swoją pozycję m. in. przez zniesławianie Polski” – przypomina poseł.

„Lapid mówił: Były polskie obozy śmierci i żadne prawo nigdy tego nie zmieni. Twierdził, że jego babkę Niemcy wywieźli z Serbii do Polski, bo tylko w Polsce mogli liczyć na pomoc w realizacji ludobójstwa Żydów. Kłamał na każdym poziomie. Żadna jego babka nie zginęła w

czasie wojny” – napisał Kamiński.

„Z kolei Naftali Bennett w czasie nagonki na nowelizację polskiej ustawy o IPN, jako minister edukacji zarządził w izraelskich szkołach dodatkowe lekcje na temat zagłady Żydów w czasie drugiej wojny światowej, w czasie których miało zostać podkreślone rzekome sprawstwo Polaków” – kontynuował konfederata.

„Polska i Izrael nie mają istotnych wspólnych interesów. Natomiast agresywna polityka tego państwa destabilizująca cały region, co jest dla nas niekorzystne. Sami izraelscy politycy dobrze to rozumieją, toteż nigdy nie traktowali poważnie frazesów obozu PiS o sojuszu i partnerstwie” – zakończył.