Spada oglądalność serwisów informacyjnych. „Fakty” TVN i „Wiadomości” TVP coraz mniej popularne

Oglądalność telewizyjnych serwisów inflacyjnych spada. Majowe statystyki dobitnie tego dowodzą. Mimo, że „Fakty TVN” prowadzą, to zaraz za ich placami są „Wiadomości” TVP, ale liczba ich widzów nie jest zbyt duża.

Wirtualne Media podały wyniki badań oglądalności przeprowadzonych przez agencję Nielsen Audience Measurement. Z wyliczeń wynika, że czołowe programy informacyjne straciły po kilkaset tysięcy widzów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Mimo, że „Fakty” prowadzą w rankingu oglądalności, to stracił najwięcej.

Serwis nadawany przez TVN i TVN24 BiS oglądało w maju br. średnio 2,41 mln widzów. Co prawda ten wynik dał im przewagę nad „Wiadomościami”, ale i tak oznacza porażkę. Okazuje się, że w maju 2020 roku „Fakty” mogły liczyć na średnio 565 tys. widzów więcej. To oznacza dla nich spadek w udziale rynku z 25 proc. do 21 proc.

Drugie miejsce w rankingu zajęły wspomniane „Wiadomości” emitowane w TVP1 i TVP Info, które osiągnęły w maju br. średnią widzów na poziomie 2,38 mln. W skali roku program stracił średnio 538 tys. widzów.

Na trzecim miejscu podium znalazł się „Teleexpress” ze średnią widownią na poziomie 2,17 mln. Tutaj strata była najniższa, bo wyniosła 372 tys. widzów. Dalej są „Wydarzenia” – 1,5 mln widzów, strata – 250 tys., oraz „Panorama” z 1,28 tys. oglądających.