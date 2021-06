Więźniowie polityczni oznaczani żółtymi tabliczkami. Muszą powtarzać: mam skłonność do ekstremizmu

Jak traktowani są więźniowie polityczni na Białorusi? Okazuje się, że są oznaczani i muszą ostrzegać przed sobą innych więźniów.

Dziennikarz agencji Associated Press rozmawiał z rodzicami więźniów politycznych na Białorusi. Z relacji wyłania się obraz tego, jak traktowani są opozycjoniści w tamtejszych więzieniach.

Natalia Makawietskaja, matka Uladzislaua, który przebywa w więzieniu w związku z udziałem w demonstracjach wymierzonych w Aleksandra Łukaszenkę twierdzi, że w czasie widzenia z synem zauważyła żółtą tabliczkę przyszytą do jego więziennego ubrania. Według agencji Associated Press w ten właśnie sposób mają być oznaczani więźniowie polityczni.

Tabliczki mają sygnalizować strażnikom więziennym, że taki więzień musi być traktowany „szczególnie ostro”. Żółte tabliczki przywołują skojarzenia z żółtymi Gwiazdami Dawida, które musieli nosić Żydzi w III Rzeszy.

Oprócz Makawietskiej trzy inne matki więźniów potwierdziły, że synowie noszą żółte tabliczki. Jedna twierdziła, że syn musi nosić kajdanki przez całą dobę.

Ponadto w trakcie apeli więźniowie polityczni muszą stać z dala od innych więźniów. Muszą też powtarzać „mam skłonność do ekstremizmu”.

Więźniowie z żółtymi tabliczkami na więziennych strojach mają również podlegać regularnym, dokładnym rewizjom.

Makawietskaja twierdzi, że na rękach syna widziała głębokie blizny od ciasno zapiętych kajdanek. „Uznali, że mój syn jest skłonny do ekstremizmu i traktują go odpowiednio do tego” – stwierdziła w rozmowie z Associated Press.

Jej syn został skazany za grożenie policjantowi pałką w czasie demonstracji w Witebsku. Mężczyzna nie przyznał się do winy i twierdził, że próbował tylko bronić starszego mężczyzny bitego przez policję.

Skazano go za to na dwa lata więzienia. Według Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna w białoruskich więzieniach przebywa co najmniej 460 więźniów politycznych.

Źródło: Associated Press