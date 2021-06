Ziobro zapowiada, że „prokuratura zajmie się zawiadomieniem NIK” i już wie, jaki będzie wynik śledztwa

Wynik czynności procesowych w związku z zawiadomieniem NIK „nie będzie odmienny od tego, jaki już w tej sprawie prokuratura wyraziła” – poinformował Zbigniew Ziobro i przypomniał, że poprzednio prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa.

Prokurator generalny i minister sprawiedliwości w jednej osobie – Zbigniew Ziobro – zapewnił, że po wpłynięciu zawiadomienia „prokuratura będzie prowadziła stosowne czynności procesowe”.

Nie ma jednak czym się ekscytować. Zdaje się, że min. Ziobro zna już wynik śledztwa, które się jeszcze nie zaczęło. Wyraził bowiem przekonanie, że wynik „nie będzie odmienny od tego, jaki już w tej sprawie prokuratura wyraziła poprzez decyzje procesowe”.

– Prokuratura już wcześniej prowadziła postępowanie w związku z zawiadomieniem w związku z procesem wyborczym, który nie doszedł do skutku i odmówiła prowadzenia postępowania – dodał.

– Prokuratura musi brać pod uwagę twarde fakty. A fakty są takie, że najwyższy rangą akt prawny w Polsce, którym jest konstytucja, stanowi, że wybory prezydenckie muszą się odbywać, co pięć lat. Jeśli nie doszłyby one do skutku, w okresie po upłynięciu pięciu lat od rozpoczęcia kadencji prezydenta, to oznaczałoby, że państwo przestaje funkcjonować – mówił minister w rozmowie z Programem Trzecim Polskiego Radia.

Źródło: Polskie Radio