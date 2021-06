Feministki chcą „dawać tyłka” prawakom, by ich „nawrócić”. „Do Jasia dotarło, że to, o co się starał, dostanie Potężny Konfederata” [VIDEO]

Po swoim budzącym litość występie w programie „Hejt Park” Krzysztofa Stanowskiego, Jaś Kapela gościł u znanej z lewicowych poglądów Maliny Błańskiej. W pewnym momencie prowadząca podzieliła się swoim pomysłem na to, jak „nawrócić” prawicowych mężczyzn.

– Jakimś rozwiązaniem doraźnym jest, wiesz, dawanie tyłka każdemu napotkanemu chłopcu z takiej grupy. To moim zdaniem jedyna możliwa pomoc, którą współczesna kobieta może zaoferować tym mężczyznom – powiedziała Malina Błańska.

Choć w momencie, w którym to mówiła, minę miała śmiertelnie poważną, to w postprodukcji dodano na ekranie napis „żart”.

Gość, Jaś Kapela, zrobił po tych słowach wielkie oczy – Paweł Wyrzykowski, reprezentant wolnościowego skrzydła Konfederacji z Mazowsza, tak scharakteryzował minę lewicowca:

– Do jasia właśnie dotarło, że to, o co tak się starał całą swoją działalnością dostanie Potężny Konfederata, a on nie będzie mógł nawet popatrzeć – napisał żartobliwie polityk.

W dalszej części swojego wywodu Błańska pokazała jaką jest warszawocentryczną ignorantką.

– Może ty masz pomysł jak do tych mężczyzn można dotrzeć, jak można wyszarpać ich tej Konfederacji i uratować ich? Bo wiesz, ja mam takie poczucie, że to są mężczyźni którzy […] w ogromnej mierze oni pochodzą z małych miast, a nie z Warszawy. Z tych małych miast wyjeżdżają kobiety, a oni zostają […] Oni nienawidzą kobieta – plecie w wywiadzie prowadząca.

No, bo przecież wiadomo – jak ktoś nie jest z Warszawy, to w ogóle nie powinien brać udziału w debacie publicznej. Z tego wywodu wynika, że według Błańskiej wszystkich trzeba naprostować tak, by wierzyli w to samo co warszawiacy.