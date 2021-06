Jeszcze mu mało? Jaś Kapela o Krzysztofie Stanowskim: pół k**wa, pół cw*l [VIDEO]

Jaś Kapela, lewicowy poeta związany z „Krytyką Polityczną”, po swoim tragikomicznym występie w „Hejt Parku” udzielił wywiadu Malinie Błańskiej. W wulgarny sposób obrażał w nim Krzysztofa Stanowskiego.

Jaś Kapela musi mocno przeżywać to, że cały Internet śmieje się z niego po występie w „Hejt Parku” Krzysztofa Stanowskiego. Syndrom stresu pourazowego przejawia się u niego tym, że w wywiadach obraża człowieka, który niedawno „zaorał” go w merytorycznej dyskusji.

Podczas wizyty u Maliny Błańskiej (też skrajnie lewicowej) Kapela został przedstawiony, jako „mężczyzna, który zaorał Krzysztofa Stanowskiego…”

-… pół k**wę, pół cw*la – dokończył za prowadzącą gość.

Weź pojedź z Jasiem za to pic.twitter.com/HdWGstBAwR — Tomasz FuryFAN (@TomaszFuryFAN) June 4, 2021

Warto zauważyć, że Kapela użył to wyzwiska „cw*l”, które oznacza osobę, która w warunkach więziennych jest homoseksualistą. Ciekawe, że gdy osoby z lewicy używają takich obelg, to nikt nie mówi, że są one homofobiczne.

Krzysztof Stanowski nie odniósł się jeszcze (może wcale nie będzie tracił na to czasu) do rzeczonego wywiadu.