Przebrał się za Supermana i chciał zatrzymać autobus. Groźny wypadek komika [VIDEO]

Komik Luiz Rierio de Andrade miał wypadek podczas niebezpiecznego żartu. Przebrany za Supermana chciał zatrzymać autobus ręką.

Brazylijski komik Luiz Rierio de Andrade słynie z internetowych żartów, w których wciela się w różne postaci. Jednym z jego ostatnich pomysłów było przebranie się za Supermana i pokazanie swoich „supermocy”.

Luiz wyszedł na ulicę i chciał pokazać fanom, że potrafi zatrzymać autobus ręką. Żart skończył się dla niego mało przyjemnie.

Komik nagrywał zdarzenie telefonem więc widzowie mogli zobaczyć coś się stało. Na filmie widzimy jak komik wchodzi przed wolno jadący autobus.

Jednak kierowca zamiast się zatrzymać tuż przed nim uderzył w komika. Autobus uderzył Luiza w plecy i w efekcie czego komik poleciał z telefonem do przodu.

Rierio de Andrade niezbyt się tym jednak przejął i zamieścił nagranie ze zdarzenia w sieci. Na nagraniu, tuż po zdarzeniu, mówi, że „teraz widać, że naprawdę jest człowiekiem ze stali”.

Jakby tego było mało, za zdarzenie obarczył firmę przewozową. Jednak już dzień później w wywiadzie dla F5 News przyznał, że tylko on ponosi odpowiedzialność za całe zdarzenie.

Komik przyznał, że źle oszacować dystans dzielący go od pojazdu.

„Zwróciłem się do firmy przewozowej, by nie karała kierowcy. Zrobił, co mógł, a ja zachowałem się źle. To nie pierwszy raz, gdy próbowałem czegoś takiego, ale po raz pierwszy mogło dojść do poważnego wypadku. Na szczęście Bóg nade mną czuwa” – powiedział Rierio de Andrade.

