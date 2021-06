Szokujące słowa Kaczyńskiego do „antyszczepionkowców”: Wszystkim, którzy wierzą w tę rozpoczętą w latach 80. przez KGB (…) operację…

Jarosław Kaczyński gościł w Radiu Rzeszów. Prezes PiS zwrócił się z propagandowym apelem do „antyszczepionkowców”. Słowa „naczelnika” wprawiają w osłupienie.

Jarosław Kaczyński odwiedził Podkarpacie, by udzielić poparcia kontrkandydatce Grzegorza Brauna w wyborach na prezydenta Rzeszowa i wojewodzie podkarpackiej Ewie Leniart. Spotkał się też z lokalnymi działaczami PiS.

Na Podkarpaciu z ust prezesa PiS padła seria zdumiewających stwierdzeń. Podczas wygłaszanego w Rzeszowie przemówienia padły słowa, z których można wnioskować, że Kaczyński sądził, iż znajduje się w… Szczecinie.

Nie mniej zdumiewające były także słowa wygłoszone na antenie Radia Rzeszów. Jarosław Kaczyński zwrócił się bowiem z propagandowym „apelem” do osób sceptycznie podchodzących do kwestii szczepień.

– Chciałbym wszystkim, którzy nie chcą się szczepić, którzy wierzą w tę rozpoczętą w latach 80. przez KGB (…) operację, żeby się zastanowili, bo szczepienia są konieczne – grzmiał Kaczyński.

– Te wszystkie bajki, które są opowiadane są niesłychanie groźne w szczególności dla nich, ale także dla innych, bo to nie jest tak, że ktoś podejmuje decyzję co do swojego życia. Podejmuje decyzję co do życia innych – twierdził prezes PiS.

Słowa wicepremiera ostro skomentował na Twitterze Łukasz Warzecha. „To potwierdza przesłuchy, że Naczelnik na punkcie szczepień dostał kompletnego hopla. Zresztą po okresie sceptycyzmu, co moim zdaniem pokazuje postępujące odklejenie i niebezpieczną zmienność nastrojów” – ocenił publicysta.

To potwierdza przesłuchy, że Naczelnik na punkcie szczepień dostał kompletnego hopla. Zresztą po okresie sceptycyzmu, co moim zdaniem pokazuje postępujące odklejenie i niebezpieczną zmienność nastrojów. pic.twitter.com/nRGF4pNaIR — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) June 5, 2021

Źródła: Radio Rzeszów/Twitter