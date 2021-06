Zacięty bój polsko-ukraiński. Iga Świątek w ćwierćfinale Wielkiego Szlema!

Broniąca tytułu i rozstawiona z „ósemką” Iga Świątek pokonała ukraińską tenisistkę Martę Kostiuk 6:3, 6:4 w 1/8 finału French Open.

Świątek tydzień temu skończyła 20 lat, a zajmująca 81. miejsce w rankingu WTA Kostiuk za trzy tygodnie będzie obchodzić 19. urodziny. Obie młode zawodniczki grają widowiskowy, ofensywny tenis i organizatorzy wyznaczyli ich pojedynek na koniec poniedziałkowej sesji na korcie centralnym.

Dość szybko zarówno Polka, jak i Ukrainka zaczęły dawać próbkę swoich umiejętności. W inauguracyjnym secie nie zabrakło zaciętej walki – gemy przeważnie były długie i tylko trzy z nich zakończyły się bez gry na przewagi.

Występująca po raz pierwszy w czołowej „16” Wielkiego Szlema tenisistka z Kijowa początkowo myliła się częściej i to ona była dwukrotnie o krok od straty podania. Wybroniła się jednak, po czym zaraz przeszła do ataku i sama popisała się przełamaniem. Faworytka nie zamierzała pozwolić jej na zbyt wiele i od razu doprowadziła do remisu, choć nie przyszło jej to łatwo – wykorzystała dopiero piątą okazję ku temu.

Pierwsze podanie nie było w tej części spotkania zbyt mocnym punktem Świątek i bazująca na bekhendzie oraz skutecznie wplatająca w swoją grę skróty Kostiuk w dwóch kolejnych gemach serwisowych Polki znów miała okazje na przełamanie. Podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego wyszła jednak z opresji, a następnie – wykorzystując słabszy moment w postawie nastolatki – odnotowała kluczowego dla losów tej partii „breaka”. Potem zaś, znów po walce, wykorzystała trzecią piłkę setową.

Gdy Polka w drugiej odsłonie objęła prowadzenie 2:1, wygrywając przy tym dwa kolejne gemy bez straty punktu, wydawało się, że Ukrainka już nieco opadła z sił. Wówczas jednak wróciła do gry i od razu popisała się przełamaniem powrotnym, a potem znów prowadziła z obrończynią tytułu wyrównaną walkę, czego efektem były wymiany pełne mocnych uderzeń.

Świątek w ćwierćfinale French Open

Niemal identycznie do pierwszego seta decydowały się losy kolejnego. Świątek zacisnęła pięść i wydawała z siebie głośny okrzyk, gdy zanotowała „breaka” przy stanie 3:3. Następnie, nie bez kłopotu, utrzymała podanie. Znajdująca się w trudnej sytuacji Kostiuk nie poddawała się – w dziewiątym gemie obroniła piłkę meczową, a kolejnego zaczęła od prowadzenia 30:0, ale potem punktowała już tylko Polka, która zakończyła spotkanie efektownym lobem.

Polka odniosła 11. z rzędu zwycięstwo w turnieju na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa bez straty seta.

Zawodniczka z Raszyna po raz piąty w karierze wystąpiła w 1/8 finału wielkoszlemowych zmagań, a do następnego etapu przeszła po raz drugi.

W swoim drugim wielkoszlemowym ćwierćfinale Świątek zmierzy się w środę (9 czerwca) z Greczynką Marią Sakkari (rozstawiona z nr 17).

Świątek – jak w poprzednim sezonie – w Paryżu łączy występ w singlu z deblem. W tej drugiej konkurencji też awansowała do ćwierćfinału. We wtorek w parze z Amerykanką Bethanie Mattek-Sands zmierzą się z z wyżej notowanymi Chorwatką Dariją Jurak i Słowenką Andreją Klepac.

Wyniki poniedziałkowych meczów 1/8 finału kobiet tenisowego turnieju French Open w Paryżu:

Barbora Krejcikova (Czechy) – Sloane Stephens (USA) 6:2, 6:0

Coco Gauff (USA, 24) – Ons Jabeur (Tunezja, 25) 6:3, 6:1

Maria Sakkari (Grecja, 17) – Sofia Kenin (USA, 4) 6:1, 6:3

Iga Świątek (Polska, 8) – Marta Kostiuk (Ukraina) 6:3, 6:4

Pary ćwierćfinałowe:

Coco Gauff (USA, 24) – Barbora Krejcikova (Czechy)

Iga Świątek (Polska, 8) – Maria Sakkari (Grecja, 17)

Jelena Rybakina (Kazachstan, 21) – Anastazja Pawliuczenkowa (Rosja, 31)

Paula Badosa (Hiszpania, 33) – Tamara Zidansek (Słowenia)