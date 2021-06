Skandal tuż przed EURO. Reprezentacja Ukrainy zagra w koszulkach z banderowskim pozdrowieniem

„Sława Ukrajini. Herojam Sława” – to pozdrowienie OUN i UPA, które znalazło się na koszulkach reprezentantów Ukrainy w piłce nożnej. Podopieczni Andrija Szewczenki zagrają w nich na zbliżającym się Euro 2020.

W niedzielę szef Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Andriej Pawełko przekazał, że reprezentacja Ukrainy zagra w strojach z hasłem „Chwała Ukrainie! Chwała Bohaterom!”. To zawołanie zbrodniczych organizacji, których członkowie dokonali strasznych mordów na Wołyniu.

Koszulki będą również zawierały zarys mapy Ukrainy w całości, czyli razem z Donbasem i Kramlem. „Wierzymy, że kontur Ukrainy doda sił zawodnikom, ponieważ będą walczyć o całą Ukrainę” – napisał Pawełko.

Hasło „Sława Ukrajini” (chwała Ukrainie) i odzew „herojam sława!” (chwała bohaterom) to pozdrowienie ludobójczej banderowskiej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. To ludzie, którzy w 1943 r. z tymi zawołaniami na ustach brutalnie mordowali polskie dzieci, kobiety i starców. Z ich rąk zginęło ok. 100 tys. ludzi.

Zawołanie na nowo zyskało popularność na Majdanie, a teraz jest też oficjalnym pozdrowieniem ukraińskiej armii i policji.

