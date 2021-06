Sośnierz zablokowany na Twitterze za wpis o LGBT. Śmiszek zachwycony ograniczaniem wolności słowa

Poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz został zablokowany na Twitterze za opinię o tym, że jego „stosunek do LGBT jest taki sam jak do alkoholu”. Szpilę przy tej okazji wbił mu partner Roberta Bideronia, Krzysztof Śmiszek, któremu jak widać podoba się taka forma walki z wolnością słowa.

Sośnierz w niedzielę opublikował na Twitterze wpis, w którym stwierdził, że jego „stosunek do LGBT jest taki sam jak do alkoholu”.

„Wyjaśnijmy coś. Mój stosunek do LGBT jest taki sam jak do alkoholu. Jedno i drugie powinno być w pełni legalne, chociaż jest paskudne. Problem w tym, że zwolennicy alkoholu nie zabraniają mi nazywać go trucizną, a zwolennicy LGBT zabraniają mi nazywać homoseksualizm zaburzeniem” – brzmiał cały wpis posła Konfederacji.

Za takie porównanie portal społecznościowy postanowił ukarać polityka, informując, że „niektóre funkcje konta zostały zablokowane”. Za co? Za rzekome „promowanie nienawiści”.

https://twitter.com/PatrykMarjan/status/1401589468797321220/photo/1

To kolejny dowód na to, że wolność słowa nie jest respektowana. Taki stan rzeczy podoba się oczywiście lewicy, która za wolność słowa zwykła uważać sytuację, kiedy ich zadnie jest tolerowane, ale zdanie im nieprzychylne jest już niepoprawne politycznie, albo mową nienawiści itd.

Niezwykle uradowany banem nałożonym na Sośnierza jest nikt inny jak partner Roberta Biedronia Krzysztof Śmiszek.

„Sośnierz został zablokowany na Twitterze, za wypisywanie swoich mądrości o LGBT+. Wolny rynek zweryfikował. Jeśli jego koledzy mają żal, to proponuje przenieść się na Albicle. Dobrego poniedziałku!” – napisał.