Cios w kadrę tuż przed EURO. Ważny piłkarz nie jedzie na turniej! Kto za niego?

Arkadiusz Milik nie zagra na EURO 2020. PZPN poinformował, że napastnika z turnieju wykluczyła kontuzja. Czy Paulo Sousa powoła do kadry nowego zawodnika?

Kontuzja Milika

Milik w ostatnim czasie leczył kontuzję kolana, której doznał w połowie maja w ostatniej kolejce rozgrywek ligi francuskiej. Do Opalenicy na zgrupowanie reprezentacji przyjechał, ale głównie trenował indywidualnie, a w międzyczasie opuścił nawet zespół na jeden dzień i udał się na dodatkową konsultację medyczną do Barcelony.

I choć ze sztabu kadry co i rusz płynęły pozytywne informacje, Milik był nawet anonsowany do gry na ostatnie 15-20 minut towarzyskiego meczu z Islandią, ostatniego sprawdzianu dla biało-czerwonych przed EURO (8 czerwca), to ostatecznie uraz przekreślił piłkarskie marzenia napastnika.

„Sztab medyczny reprezentacji Polski od początku przyjazdu Milika do Opalenicy wiedział, że uraz rozpoznany u zawodnika bezpośrednio po przyjeździe na zgrupowanie sam w sobie nie jest poważny, ale bolesny i może nie zostać wyleczony przed początkiem turnieju. Przez dwa tygodnie Milik przechodził liczne zabiegi według ściśle ustalonego planu, mające pozwolić powrócić do pełnego obciążenia treningowego” – napisano w komunikacie związku.

Testem – jak wspomniano – był poniedziałkowy trening, który dał też odpowiedź na pytanie, czy uraz pozwoli 27-letniemu napastnikowi na grę w turnieju.

„Objawy, które odczuwał podczas zajęć oraz dodatkowe badania przeprowadzone po nich potwierdziły, że uraz nadal nie pozwala piłkarzowi w pełni trenować ani rozgrywać meczów” – dodano.

Ostateczna decyzja została podjęta w poniedziałek późnym wieczorem po konsultacji z portugalskim selekcjonerem Paulo Sousą, lekarzem kadry Jackiem Jaroszewskim oraz samym piłkarzem.

„Sam zawodnik, mimo podjętej rehabilitacji, nie czuł się w 100 procentach gotowy, aby móc z pełnym zaangażowaniem rywalizować w turnieju UEFA EURO 2020” – przekazał PZPN.

Kogo powoła Paulo Sousa w miejsce Milika?

W poniedziałek późnym wieczorem Milik opuścił zgrupowanie w Opalenicy. Wróci do klubu Olympique Marsylia, który będzie podejmował dalsze kroki, mające na celu wyleczenie urazu.

Kogo powoła Paulo Sousa w miejsce Milika? Nikogo. Choć wcześniej portugalski trener ogłosił listę czterech rezerwowych zawodników na wypadek kontuzji, to teraz zdecydował, że z nikogo nie skorzysta. Argumentów za taką decyzją nie podano. Kadra Polski na EURO będzie liczyć 25 zawodników.

Milik od lat był podstawowym zawodnikiem reprezentacji. W drużynie narodowej zadebiutował w październiku 2012 roku w spotkaniu z RPA (1:0) w Warszawie. Dotychczas rozegrał 59 meczów i zdobył 15 goli. Uczestniczył w Euro 2016, zdobywając gola w inauguracyjnym pojedynku z Irlandią Północną (1:0), oraz mundialu 2018.

Wcześniej z udziału w tegorocznych ME kontuzje wykluczyły innych polskich piłkarzy, m.in. Krzysztofa Piątka, Jacka Góralskiego czy Arkadiusza Recę. Z zawodników przebywających na zgrupowaniu z kontuzjami zmagają się także Maciej Rybus oraz Dawid Kownacki, ale są to drobne urazy i w tym momencie ich udział w EURO nie jest zagrożony.

Zaległy, przełożony z powodu ogłoszonej epidemii koronawirusa z 2020 roku turniej mistrzostw Europy w piłce nożnej rusza w piątek, 11 czerwca. Polacy pierwszy mecz rozegrają ze Słowacją w poniedziałek 14 czerwca. Następnie w fazie grupowej zmierzą się z Hiszpanią (19.06) oraz Szwecją (23.06).