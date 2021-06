Bezpodstawne oskarżenia o krycie pedofilii przez ks. abpa Stanisława Gądeckiego

W komunikacie przesłanym PAP, stwierdza się, że w następstwie formalnych zgłoszeń, Stolica Apostolska przeprowadziła postępowanie dotyczące rzekomych zaniedbań. Chodzi o „nadużycia seksualne popełnione wobec osób małoletnich przez jednego kapłana archidiecezji poznańskiej i jednego kapłana diecezji bielsko-żywieckiej”.

„Po dokładnej analizie zebranej dokumentacji, Stolica Apostolska uznała powyższe oskarżenia za bezpodstawne, wobec czego skargi złożone w tych sprawach zostają oddalone, a postępowanie uznaje się za zakończone” – podaje komunikat.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak zwrócił uwagę, że „wobec pojawiających się w późniejszym czasie w przestrzeni medialnej wątpliwości co do zaangażowania byłego metropolity krakowskiego w tę sprawę, sam kard. Stanisław Dziwisz kilkakrotnie zaznaczał w swoich publicznych wypowiedziach, że proponuje, aby wyjaśniła je komisja, o co również postulował przewodniczący KEP w oświadczeniu z dnia 10 listopada 2020 roku”.

Biskupi w sierpniu ubiegłego roku na 386. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze oświadczyli, że „odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego dzieci przez niektórych duchownych jest możliwa tylko na drodze uczciwego i konsekwentnego rozliczenia każdego przestępstwa oraz pomocy ofiarom i wyjaśnienia zaniedbań”.

Pełna treść komunikatu:

Nuncjatura Apostolska w Polsce, 8 czerwca 2021

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi, Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące rzekomych zaniedbań abp. Stanisława Gądeckiego w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych wobec osób małoletnich przez jednego kapłana archidiecezji poznańskiej i jednego kapłana diecezji bielsko-żywieckiej.

Warszawa, dnia 8 czerwca 2021 roku

