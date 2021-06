Dr Grzesiowski przyznaje: „Objawy poszczepienne dotyczą nawet 50 proc. zaszczepionych”

W rozmowie z portalem abczdrowie.pl dr Paweł Grzesiowski odniósł się do objaów, które występują po szczepieniu. Jak przyznał, dotyczy to nawet połowy wyszczepionych.

Jeden z pandemicznych ekspertów przyznał, że nie rozumie, dlaczego mało się mówi o „objawach poszczepiennych”.

– A one są. Dotyczą nawet 50 proc. osób zaszczepionych – przyznał lekarz.

– Ból głowy jest do wyleczenia. To nie jest tak, że my musimy cierpieć. Przyjęcie jednej dawki leku przeciwzapalnego, czy to opartego o paracetamol, czy o ibuprofen, daje ulgę i my o tym mówimy szeroko. Jeżeli masz dolegliwości poszczepienne, możesz wziąć lek, który te dolegliwości zmniejszy – doradzał.

– Nie ma powodu cierpieć, mimo że wiemy, że to cierpienie ma tutaj pozytywny skutek, tzn. świadczy o pobudzeniu układu odporności. Ale dlaczego mamy mieć np. 40 stopni gorączki i nie leczyć tego, kiedy przy infekcji leczymy, więc to samo jest po szczepieniu. Jeśli mamy jakieś dolegliwości po szczepieniu, powinniśmy stosować leki objawowe, po to one są – skwitował lekarz.

