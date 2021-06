Makabryczne wybory w Meksyku. Dwie ucięte głowy i ludzkie szczątki w lokalach wyborczych

W niedzielę w Meksyku odbyły się wybory do izby niższej parlamentu (Izby Deputowanych) oraz wybory samorządowe. W tych drugich wybierano gubernatorów w 15 z 30 stanów federalnych, ponad 21 tys. lokalnych urzędników i 2 tys. burmistrzów.

Kampania jak i samo głosowanie przebiegało w atmosferze prawdziwego horroru. Godzinę po otwarciu lokali do jednego z nich podszedł mężczyzna i wrzucił do środka… ludzką głowę.

W efekcie głosowanie zostało przerwano. Na miejscu interweniowała policja.

A typical election day in Mexico: a polling point set on fire. At another point, a group of criminals left a human head on the table and the remains of a severed body a few meters from the same site. Two hours later in another point the ballot boxes were stolen in broad daylight pic.twitter.com/XbX9gNCRBF

