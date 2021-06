Niemiecki minister wydaje zakaz weta w UE, a nasza „Targowica” rezonuje

Weto w Unii Europejskiej musi zniknąć – powiedział w minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas, a rodzima „Targowica” już rezonuje. „Nie możemy już dłużej pozwalać, abyśmy byli zakładnikami tych, którzy paraliżują europejską politykę zagraniczną swoim wetem” – mówił Maas i wskazywał m.in. na Węgry.

Wprowadzenia głosowania większościowego, które da Berlinowi niewątpliwą przewagę, doprowadzi do marginalizacji głosu mniejszych i słabszych krajów. „Stara Unia” zyska przewagę np. nad państwami naszego regionu.

Zresztą np. francuskie media od razu wskazywały, że zniesienie weta ma być próbą uderzenia w rządy Polski i Węgier. Do sprawy odniosła się też eurodeputowana Róża Thun. Najwidoczniej używany przed nazwiskiem przedrostek „von” ma tu też jakieś znaczenie.

„Przecież to akurat my wiemy najlepiej (albo przynajmniej wiedzieć powinniśmy), że liberum veto prowadzi wyłącznie do katastrof!” – skomentowała Róża Thun. Zapomniała dodać, że dzieje się to zwłaszcza wtedy, kiedy ma się podstępnych sąsiadów i znajdą się politycy, którzy gotowi są działać w ich interesie.

