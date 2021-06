Wcześniejsze wybory 10 października? „Wiemy to z lokalnych struktur PiS i Nowogrodzkiej”

Wcześniejsze wybory parlamentarne jednak się odbędą? Tak twierdzi Szymon Hołownia i podaje konkretną datę.

Rząd PiS może jednak upaść przed końcem kadencji. Co więcej, opozycja podaje konkretną datę wcześniejszych wyborów parlamentarnych.

W wywiadzie dla TVN 24 Szymon Hołownia wskazał, że odbędą się one już 10 października. Według jego relacji wiadomość o dacie wyborów pochodzi z lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, a także z Nowogrodzkiej, czyli siedziby PiS w Warszawie.

„Wiemy, że Kaczyński – nie jest to tajemnicą, bo wiemy to z lokalnych struktur PiS-u, ale też z Nowogrodzkiej – poważnie rozważa wariant 10 października” – powiedział lider ugrupowania Polska 2050.

Co ciekawe, taką samą datę podała „Rzeczpospolita”. Informacja ma krążyć „po Warszawie”.

Jednak według „Rzeczpospolitej” PiS mogło wypuścić plotkę, aby zmusić posłów Porozumienia Jarosława Gowina do głosowania tak jak chce reszta koalicji rządzącej. Chodzi m.in. o głosownia w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich czy odwołania wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego.

Gowin poparł kandydaturę prof. Marcina Wiącka na stanowisko RPO zaproponowanego przez wspólne siły opozycji. Zapowiedział też, że nie zamierza zmienić zdania i nie poprze kandydatki PiS (Lidii Staroń), mimo nacisków partii rządzącej.

„Jeśli po Warszawie krąży plotka o wyborach 10 października, to znaczy, że problemy w Zjednoczonej Prawicy są większe, niż się wydaje. Przecież plotka to tradycyjna broń do dyscyplinowania posłów, zwłaszcza tych z tylnych rzędów. Przed Sejmem ważne głosowania – nad RPO i odwołaniem Terleckiego; PiS puszcza sygnały, że mogą być wybory i Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro mogą czuć się zagrożeni, gdyż nie będą gotowi na nowe wybory” – stwierdził poseł Tomasz Siemoniak w Polsat News.

Jego zdaniem wybory parlamentarne jesienią byłyby bardzo korzystne dla opozycji, dlatego uważa jednak, że „Jarosław Kaczyński nie zaryzykuje”.

Źródło: TVN 24 / Polsat News