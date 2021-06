PE poparł certyfikaty COVID. Nie będzie więcej ograniczeń. No chyba, że będą ¯\_(ツ)_/¯

Parlament Europejski dał zielone światło dla unijnych certyfikatów Covid (czyli tzw. paszportów covidowych), które mają obowiązywać od 1 lipca 2021 roku przez 12 miesięcy. Certyfikaty mają ułatwić segregację podróżnych na zaszczepionych i niezaszczepionych.

Na posiedzeniu plenarnym Parlament przegłosował dwa rozporządzenia dotyczące wprowadzenia unijnych certyfikatów Covid-19 (obywatele Unii – wyniki głosowania: 546 za, 93 przeciw, 51 wstrzymało się; obywatele państw trzecich – 553 za, 91 przeciw i 46 wstrzymało się).

Certyfikaty będą nieodpłatnie wystawiać władze państwowe. Można je otrzymać w formacie cyfrowym lub papierowym, w obu przypadkach z kodem QR. Certyfikaty będą zaświadczać, że ich posiadacze są zaszczepieni przeciwko Covid-19, mają negatywny wynik testu lub przeszli chorobę.

W praktyce będą to więc trzy odrębne dokumenty. Dzięki wspólnym unijnym przepisom ramowym certyfikaty te będzie można zweryfikować, będą uznawane we wszystkich państwach członkowskich w całej Unii i będą zabezpieczone przed fałszowaniem.

System certyfikatów wejdzie w życie od 1 lipca 2021 roku na 12 miesięcy. Certyfikaty nie będą warunkiem swobodnego przemieszczania się i nie będą traktowane jako dokumenty podróży.

Państwa nie wprowadzą dodatkowych ograniczeń. No chyba, że wprowadzą dodatkowe ograniczenia

Państwa członkowskie niby nie będą nakładały na posiadaczy certyfikatów dodatkowych ograniczeń podróży, takich jak kwarantanna, samoizolacja czy wynik testu.

Gdy się jednak wczytamy, to okazuje się, że będą mogły wprowadzić dodatkowe ograniczenia jeśli „będą one konieczne i proporcjonalne do celu ochrony zdrowia publicznego”.

Niby nie będzie można tego zrobić sobie „ot tak”. Tj. trzeba będzie uwzględnić dowody naukowe, w tym dane epidemiologiczne publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób etc.

Państwo członkowskie powinno poinformować pozostałe państwa i Komisję Europejską o wprowadzeniu dodatkowych ograniczeń z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Ogół ludności powinien otrzymać informacje o nich 24 godziny wcześniej.

PE radzi: wincyj testów, wincyj!

PE zachęca państwa członkowskie Unii, by zapewniły powszechnie dostępne i niedrogie testy. Na wniosek Parlamentu Komisja zobowiązała się przeznaczyć na ten cel 100 mln euro z instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. W ten sposób państwa członkowskie będą mogły zaopatrywać się w testy, by wystawiać unijne certyfikaty Covid.

Wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są honorować wystawione w innych państwach członkowskich certyfikaty szczepienia szczepionkami zatwierdzonymi przez Europejską Agencję Leków.

Każde państwo zadecyduje, czy będzie przyjmować także certyfikaty szczepienia wydawane w oparciu o krajowe procedury zatwierdzania szczepionek. Państwa decydują także o przyjmowaniu certyfikatów zaszczepienia szczepionkami, na które Światowa Organizacja Zdrowia wydała nadzwyczajne zezwolenie.

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Certyfikaty będą weryfikowane online, przy czym dane osobowe nie będą zachowywane.

Tekst rozporządzeń musi teraz zostać ostatecznie zatwierdzony przez Radę i opublikowany w Dzienniku Urzędowym, aby mógł wejść w życie i zacząć obowiązywać od 1 lipca 2021 roku.

Źródło: PAP