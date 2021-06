Abp Chaput: Niektórzy biskupi byli „zbyt ulegli” wobec covidowych restrykcji

– Jeśli nie docierasz do ludzi, którzy są samotni, cierpią i umierają w czasach takich jak pandemia, to nie jesteś Kościołem – powiedział abp Charles Chaput.

– Jeśli nie docierasz do ludzi, którzy są samotni, cierpią i umierają w czasach takich jak pandemia, to nie jesteś Kościołem, a to bardzo, bardzo złe dla wszystkich w to zaangażowanych – powiedział abp Charles Chaput, kojarzony z konserwatywnym skrzydłem amerykańskiego episkopatu.

W wywiadzie dla stacji Fox News, w którym kapłan promował swoją książkę „Rzeczy, za które warto umrzeć”, hierarcha odniósł się do powszechnego procederu zamykania kościołów w dobie pandemii covidowych restrykcji.

Część księży walczyła o nieprzerwany dostęp wiernych do świątyń, ale wielu innych okazało, zdaniem abp. Chaputa, „zbytnią uległość” wobec rządowych restrykcji.

– W miarę upływu czasu przywódcy [kościelni] widzieli wpływ [restrykcji] na ich kościoły i wydaje mi się, że powinni byli bardziej nalegać na to, by mogli być dostępni dla ludzi, którzy potrzebowali ich opieki – skomentował arcybiskup, przywołując przypadki, w których rządy nierówno traktowały restrykcje w kościołach i w innych miejscach (przypomnijmy, że tak jest np. teraz w Polsce PiS-u).

– Nie wiem, czy ci przywódcy polityczni celowo przystąpili do niszczenia Kościoła. Ale oczywiste jest, że nie uważali, że uczęszczanie do kościoła jest bardzo ważne, w przeciwnym razie nie zrobiliby tego – powiedział kapłan.

Ponadto biskup stwierdził, że „noszenie masek i bycie izolowanym jest nieludzkie”. Przekonywał również, że wiele osób może nie wrócić do kościoła bo odkryło, że „nie czuły się inaczej” nie uczęszczając na msze.

Źródło: catholicnewsagency.com