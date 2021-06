Rzecznik Praw Rodziców: „Żądamy zaprzestania organizowania szczepień dzieci przez polski rząd i porzucenie nachalnej propagandy”

W poniedziałek ruszyły szczepienia dzieci w wieku 12-15 lat. Pfizer poinformował ponadto o rozpoczęciu testów na dzieciach, także polskich, w wieku od 6 miesięcy do 11 lat. W obliczu tych faktów Fundacja Rzecznik Praw Rodziców opublikowała oświadczenie w sprawie szczepień dzieci na Covid-19. Jak podkreślono, organizacja sprzeciwia się „nakłanianiu do szczepień dzieci szczepionkami na koronawirusa”.

„W świetle wiedzy, którą zdobyliśmy przez ponad rok zmagań z epidemią COVID-19, wirus nie stanowi zagrożenia dla dzieci. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl: «Dzieci, jeśli zakażą się koronawirusem, na ogół przechodzą przez chorobę bardzo lekko, czasem wręcz bezobjawowo». Natomiast Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego, na rządowej stronie szczepienia.pzh.gov.pl informuje: «nie wiemy jeszcze w jakim stopniu szczepienie zapobiega bezobjawowemu zakażeniu SARS-CoV-2 i jego transmisji w populacji»” – podano.

„Tym samym nie znajduje uzasadnienia szczepienie dzieci preparatami znajdującymi się w III fazie badań klinicznych, których średnio i długookresowe bezpieczeństwo nie zostało ustalone” – czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

Fundacja podkreśliła, że „narażanie zdrowia najmłodszych w imię potencjalnej i niepewnej ochrony starszego pokolenia jest sprzeczne z naturą, zdrowym rozsądkiem i etyką”. Zdaniem organizacji, powinno być odwrotnie – to starsze pokolenie powinno chronić młodsze.

Nauka nie uzasadnia szczepień dzieci

Rzecznik Praw Rodziców powołuje się także na publikacje naukowe, z których wynika, że szczepienie dzieci i nastolatków wcale nie musi być konieczne do uzyskania odporności zbiorowej [1].

„Relatywnie niska podatność, śmiertelność i transmisja związana z COVID-19 w tej grupie wiekowej poddają pod jeszcze większą wątpliwość zasadność masowych szczepień [2-6]. Należy podkreślić, że wskaźnik śmiertelności (IFR) dla dzieci i młodych dorosłych jest bliski zeru [7,8]. Na COVID-19 zapada tylko ok 5% dzieci, z czego mniej niż 2% przypadków jest hospitalizowana [9].

Ponadto należy założyć, że istotny odsetek dzieci i nastolatków ma już odporność na COVID-19 [10]. Z uwagi na powyższe, korzyści ze szczepień przeciwko COVID-19 w tej grupie wiekowej są wątpliwe, także w kontekście odporności populacyjnej” – czytamy.

Podkreślono ponadto, że wśród młodych istnieje problem zwiększonej częstotliwości występowania zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia po szczepieniu. Zdaniem Fundacji, kwestia ta wymaga wyjaśnienia, a „przede wszystkim ukończenia III fazy badań klinicznych i opublikowania wyników w recenzowanym czasopiśmie”.

NOP-y

„Zgłaszalność niepożądanych odczynów poszczepiennych w Stanach Zjednoczonych to mniej niż jeden na sto przypadków. W Polsce prawdopodobnie są zgłaszane jeszcze rzadziej. Zapalenie mięśnia sercowego może przebiegać subklinicznie i pozostać niezauważone do momentu rozwinięcia poważnych powikłań. Kalkulacja koszty-korzyść szczepienia dzieci na COVID-19 jest wobec tego nieznana” – czytamy.

Zdaniem sygnatariuszy, szczepienie dzieci preparatami dopuszczonymi do stosowania jedynie warunkowo i których długotrwałe efekty są nieznane, jest niemoralne i sprzeczne z logiką. Podkreślono także, że wobec „wątpliwych korzyści dla dzieci” oraz możliwych zagrożeń bezzasadne wydaje się być działanie pełnomocnika rządu ds. szczepień Michała Dworczyka oraz ministra edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, którzy zapowiedzieli od września szprycowanie dzieci w szkołach.

„Żądamy zaprzestania organizowania szczepień dzieci przez polski rząd i porzucenie nachalnej propagandy szczepienia dzieci nie sprawdzonymi preparatami nowego typu, które nie zostały ostatecznie zatwierdzone nawet w stosunku do dorosłych” – wskazano.

Fundacja odniosła się także do informacji firmy Pfizer o rozpoczęciu testów szczepionki na dzieciach od 6. miesiąca do 11 roku życia. W testach udział mają brać także polskie dzieci. W ocenie fundacji, „budzi niepokój” fakt, że Polska jako jeden z czterech krajów na świecie dopuszcza eksperymentalne badanie III fazy niemowlaków od 6. miesiąca życia.

„Zdrowie dzieci nie jest i nie było zagrożone przez epidemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Badania kliniczne w tym zakresie u dzieci i narażanie niemowlaków na nieznane dziś ryzyko jest naganne i budzi sprzeciw” – podkreślono.

Pod oświadczeniem podpisali się Tomasz i Karolina Elbanowscy z Fundacji Rzecznik Praw Rodziców.

Konsultacji udzielili:

lek. Paweł Basiukiewicz, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

lek. Magdalena Drąg, Członek Rady Fundacji

dr n. med. Piotr Witczak, biolog medyczny, b. analityk technologii medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Źródło: rzecznikrodzicow.pl