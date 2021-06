Wiadomo, dlaczego wstrzymano dostawy ropy rurociągiem „Przyjaźń”. Polska importuje ją głównie z Rosji

Białoruś wstrzymała dostawy ropy do Polski rurociągiem „Przyjaźń”. Polski operator ropociągów wydał w tej sprawie oświadczenie.

W środę około południa rosyjski operator Transnieft ogłosił, że Homeltransnafta Przyjaźń (białoruski operator rurociągu „Przyjaźń”) od 9 czerwca wstrzymuje tłoczenie ropy w kierunku Polski.

Okazuje się, że powodem są prace na białoruskim odcinku rurociągu.

Wstrzymanie tłoczenia ropy do Polski. PERN wydaje oświadczenie

PERN (polski operator ropociągów) poinformował, że ponowne wznowienie tłoczeń zaplanowane jest 12 czerwca.

„Operacje w systemie PERN są realizowane na bieżąco z zapasów handlowych zgromadzonych przez klientów oraz dostaw morskich” – uspokoił operator.

Jak dodał, przerwy technologiczne w dostawach ze wschodu, trwające 1-3 dni, są „rutynowe i występują praktycznie w każdym miesiącu, o czym PERN jest informowany w ramach miesięcznych planów dostaw”.

„W podobnym trybie PERN uzgadnia ze swoimi klientami ewentualne ograniczenia w dostawach z uwagi na planowane prace na własnej infrastrukturze” – zapewniła spółka.

PERN to spółka zajmująca się logistyką surowcowo – paliwową, to jednocześnie zarządca polskiego odcinka rurociągu „Przyjaźń”. System rurociągów „Przyjaźń” działa od 1964 r., łączy Syberię z Europą Środkową. W Mozyrzu na Białorusi rozdziela się na nitkę północną, prowadzącą przez Białoruś i Polskę do Niemiec, oraz południową, której trasa prowadzi przez Ukrainę i Słowację do Czech oraz Węgier.

Ropa do Polski głównie ze wschodu

Z ostatnich oficjalnych danych wynika, że Polska sprowadza głównie ropę z Rosji. W III kwartale 2020 roku sprowadzono do Polski 6,8 mln ton ropy, z czego od Rosji aż 60 proc.

Blisko o połowę zmniejszył się natomiast import ropy z Arabii Saudyjskiej. W zamian za to Polska więcej kupowała od Kazachstanu i Nigerii. Po blisko rocznej przerwie w porcie naftowym w Gdańsku ponownie odebrano dostawy ropy z Norwegii.

W III kw. ’20 średnia cena ropy importowanej do Polski wyniosła 164 zł. Danych za IV kwartał 2020 roku jeszcze nie opublikowano.